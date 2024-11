Obsessões que resistem a factos: o alegado “retrocesso educativo” de Portugal

João Marôco insistiu recentemente, no PÚBLICO, que Portugal regista um “retrocesso educativo que ninguém quer ver”. E não resistiu a associá-lo – veja-se bem – à disciplina de Cidadania.

Trazendo à memória o ex-ministro Nuno Crato e a sua peregrina tese da "década perdida" na educação – que corresponde justamente ao período em que o nosso país alcançou os progressos mais notáveis na aferição internacional PISA –, João Marôco insistiu recentemente, no PÚBLICO de 4 de novembro, na ideia de que Portugal regista um "retrocesso educativo que ninguém quer ver".

O recente debate sobre a disciplina de Cidadania foi o pretexto para o regresso a esta tese, com João Marôco a lamentar que a relevância concedida a esse debate não permita que se discuta aquilo que, em seu entender, realmente importa: o recuo, “sem precedentes, nas literacias de leitura, matemática e ciências dos alunos, evidenciado no último PISA”.

Sucede, porém, que a ideia de um recuo de Portugal no PISA de 2022, que em termos comparativos caracterize o nosso país como um caso isolado de fracasso – por não acompanhar uma tendência internacional generalizada – carece de fundamento. De facto, a descida verificada face ao PISA de 2018 está em linha com o decréscimo de resultados registado à escala da OCDE e da UE, refletindo assim, em idêntico grau, o impacto da pandemia nas aprendizagens. Ou seja, sem que as diferenças observadas sejam estatisticamente relevantes, como a própria OCDE e o Iave cuidaram oportunamente de assinalar.

Vejamos: tal como na OCDE, Portugal desce 20 pontos a Matemática entre 2018 e 2022, sendo as variações muito próximas a Ciências (-8 pontos em Portugal e -6 na OCDE) e na Leitura (-15 pontos versus -13). A diferença é, portanto, nula no caso da Matemática, de -1 ponto a Ciências e de 1 ponto a Leitura. Isto quando, à escala europeia, se assistiu a uma queda acentuada em países tão insuspeitos como a Alemanha, a França, a Finlândia ou a Noruega, onde a descida superou, na média das literacias, os -14 pontos registados em Portugal e na OCDE.

Sugere João Marôco, em segundo lugar, que o início do alegado declínio da educação em Portugal é anterior à pandemia, mobilizando para o efeito os resultados de 2015, de que Nuno Crato se tentou apropriar, atribuindo-os às suas medidas. Ora, importa recordar que o PISA afere as literacias de jovens com 15 anos, a frequentar anos letivos entre o 7.º e o 12.º ano de escolaridade, o que torna irrelevante o universo de alunos que teriam, segundo o ex-ministro, "beneficiado" das suas políticas.

Dito de forma simples, os alunos do PISA de 2015 não são, ainda, os "alunos de Crato". Ou seja, não fizeram, por exemplo, os exames do 4.º e 6.º ano nem foram sujeitos às novas metas da Matemática, tendo realizado, isso sim, as provas de aferição que João Marôco e Nuno Crato dizem não servir para nada. E beneficiaram, ainda, de medidas que Crato interrompeu, como o Plano de Ação da Matemática.

Já agora, importa também assinalar que em 2022 – e ao contrário do que sucedeu em 2018 (quando João Marôco tinha, no Iave, a responsabilidade nacional pela aplicação do PISA) – Portugal cumpriu todos os requisitos da amostra estabelecidos pela OCDE, o que, evidentemente, qualifica não só o processo, mas também os valores obtidos.

Em suma, o que a evolução dos resultados de Portugal neste exercício internacional de aferição das literacias demonstra é, portanto, algo muito claro. Depois de uma aproximação progressiva à OCDE em todos os domínios, conseguida com diferentes governos, passa-se a uma situação em que os alunos portugueses acompanham a evolução de valores à escala da organização.

O artigo de João Marôco, contudo, não se esgota aqui. Numa perspetiva mais ousada, e de puro "achismo", o investigador não resiste a associar o alegado "retrocesso" da educação – veja-se bem – à disciplina de Cidadania. Isto é, como se o seu surgimento, crucial para reforçar e qualificar a educação e o desenvolvimento integral das crianças e jovens, tivesse prejudicado a literacia matemática, científica e de leitura. Ora, além de a Cidadania não se ter traduzido numa redução dos tempos letivos de disciplinas como o Português e a Matemática, apenas uma visão obsoletamente compartimentada e hierarquizada dos saberes e das aprendizagens, a par de uma indisfarçável desvalorização da disciplina, permite compreender tal afirmação.

Mas nada que surpreenda, na verdade, se nos lembrarmos que foi o mesmo João Marôco que, perante o PISA de 2022, não hesitou, em entrevista ao Expresso, a "apontar o dedo ao fim dos exames do 4.º e do 6.º anos", assumindo assim a sua extinção como fator explicativo dos resultados. Exames esses que, importa assinalar, há muito tempo não se realizam por essa Europa fora e que em Portugal também não existiam entre 2006 e 2015. Isto é, no período marcado – segundo o próprio João Marôco –, pela adoção, até 2015, das "medidas que resultaram em melhorias" das aprendizagens.

Foi também precisamente nesse período, aliás, que se assistiu ao início de uma redução paulatina e consistente do abandono escolar precoce, contribuindo para elevar as taxas de escolarização e para diversificar a população escolar, que se tornou desde então mais heterogénea, em termos de perfis dos alunos, e socialmente mais inclusiva.

O autor escreve segundo o novo acordo ortográfico