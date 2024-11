Melancolia de uma eleição…

É em momentos de perplexidade como este que a história pode ser lição e conforto.

La Boétie escreveu, no seu Discurso sobre servidão voluntária (publicado postumamente em 1574, mas escrito na sua juventude), num contexto de luta contra a tirania da realeza: “Gostaria só que me fizessem compreender como é que tantos homens […] suportam, por vezes, tudo de um único Tirano, que só tem o poder que lhe é dado.” Este é o enigma político por excelência, a “interrogação essencial” (Jacqueline Russ). Interrogação semelhante suscita a recente eleição do futuro presidente dos EUA: como é possível este país, com a história e a grandeza que tem, eleger para seu presidente alguém que faz o que faz, que diz o que diz, que é quem é? John F. Kennedy não gostaria de vê-lo por perto, em Arlington.

A Grande Depressão causada pelo afundamento da Bolsa de Nova York a 24 de Outubro de 1929 teve efeitos socialmente tão devastadores nos EUA como aqueles que, na Alemanha, catapultaram a ascensão política de Hitler, mas nos EUA apareceu Franklin Roosevelt, presidente de 1933 a 1945, eleito quatro vezes. Além do sucesso do seu New Deal (Novo Contrato), que recuperou a economia norte-americana, conseguiu que os EUA se tornassem “o arsenal da democracia” (mensagem radiofónica de 29 de Dezembro de 1940) com o Lend-Lease Act (Lei sobre Empréstimo-Aluguer, 11 de Março de 1941), assim contornando a resistência interna à participação na Segunda Guerra Mundial, antes de o bombardeamento japonês de Pearl Harbor (7 de Dezembro de 1941) obrigar os norte-americanos a desembarcar na Europa, contribuindo determinantemente para a derrota do nazismo.

Roosevelt, que precisava de uma cadeira de rodas desde os seus 39 anos, faleceu a 12 de Abril de 1945, com 63 anos, pouco tempo antes da rendição nazi (8 de Maio) e do início da Conferência de San Francisco que, de 25 de Abril a 26 de Junho, elaborou e adoptou a Carta das Nações Unidas, de que Roosevelt foi inspiração. Hitler, então à beira do colapso militar e pessoal, comentou que a sua morte “tinha apagado da face da terra o maior criminoso de guerra de todos os tempos”, mas até Estaline terá dito: “Roosevelt foi um grande homem de Estado, um líder liberal inteligente, educado e de grande visão, que prolongou a vida do capitalismo”. Um dos maiores presidentes da história norte-americana, se não o maior. Foi a propósito dele que alguém disse que os EUA têm tido a sorte de, em cada momento histórico, ter aparecido o presidente de que precisam. Não parece ser o caso do presidente agora eleito.

Voltando ao mencionado enigma político: como pôde a mentira, como princípio, a boçalidade, como modo de ser, e uma campanha eleitoral politicamente abaixo de zero triunfar sobre a inteligência e a decência num país como os EUA? Perplexidade semelhante àquela que o triunfo do nazismo na Alemanha provocou: como foi possível um povo que era, então, talvez o mais instruído do mundo, eleger um antigo sem-abrigo das ruas de Viena (um nobody of Vienna) e conferir-lhe o poder que lhe permitiu fazer todo o mal que fez? Várias explicações têm sido propostas para o enigma norte-americano, algumas simplistas e redutoras, mesmo enviesadas. Uma delas é que a alternativa que os eleitores tinham era uma “agenda esquerdista”.

A propósito, recorde-se a célebre mensagem de Roosevelt ao Congresso, a 6 de Janeiro de 1941, sobre “As quatro liberdades”, e a “Segunda Carta de Direitos” (como é conhecida) proposta na sua mensagem sobre o Estado da União, a 11 de Janeiro de 1944. Direitos e liberdades de que Eleanor Roosevelt, a sua militante viúva, considerada a mais influente mulher do seu tempo, foi porta-voz na Comissão dos Direitos Humanos das Nações que elaborou a Declaração Universal de 1948. Presidente da comissão, disse perante a Assembleia Geral das Nações Unidas, a 9 de Dezembro, véspera da proclamação da Declaração: “Esta Declaração dos Direitos Humanos pode tornar-se a Magna Carta internacional de todos os homens, em toda a parte.” Agenda esquerdista? Não, simplesmente humanista.

A eleição presidencial nos EUA foi influenciada por factores diversos, alguns obscuros, que virão talvez à luz do dia. As luzes psicanalíticas também não devem ser menosprezadas pela análise política.

Franklin e Eleanor Roosevelt estão sepultados no Jardim das Rosas de Springwood, casa onde viveram, em Hyde Park, onde também estão a Biblioteca e o Museu do Presidente. “Rosa Branca” (Weiße Rose) foi o nome de um grupo de resistência nos dias tenebrosos do nazismo, em que se destacaram Sophie Scholl e Hans Scholl, estudantes de Filosofia e de Medicina, respectivamente, na Universidade Ludwig-Maximilians de Munique. Foram guilhotinados a 22 de Fevereiro de 1943, quatro dias depois da sua prisão pela Gestapo. A memória dos ideais e coragem dos Irmãos Scholl (Brüder Scholl) está viva à entrada da Universidade de Munique (fora e dentro) e noutros locais da Alemanha.

Até hoje, nenhum megalómano, autocrata ou ditador conseguiu guilhotinar as rosas brancas que continuam a florescer nos jardins interiores do mundo…