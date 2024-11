Para eletrodomésticos, direito à reparação. Para roupa em segunda mão, impostos

Nestes últimos dias aconteceu-me um daqueles eventos domésticos que fazem todas as famílias revirarem os olhos: avariou-se um grande eletrodoméstico. No meu caso, a máquina de lavar roupa. Para maior irritação, não era sequer muito antiga (em anos de máquinas de lavar, que passam mais a correr que os dos cães). Teria uns cinco ou seis anos. Pedi a um técnico para me dar orçamento para reparação, que ficava em mais de quinhentos euros – com o risco de se voltar a avariar dentro de meses ou um ano. Ou seja: mais barato comprar uma máquina nova, com os benefícios de ser energeticamente mais eficiente e mais silenciosa (essencial para quem trabalha muito em casa).

