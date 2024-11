Declaração de Genebra 2024: um compromisso renovado com os direitos da criança

O lançamento da renovada Declaração de Genebra ocorre no dia do seu centenário. Espera-se que a iniciativa seja também motivadora de um compromisso de Portugal em relação à política para a infância.

Neste dia 20 de novembro de 2024, celebramos o Dia Universal dos Direitos da Criança, que este ano coincide com o lançamento da renovada Declaração de Genebra sobre os direitos da criança, comemorando, assim, o centenário da primeira Declaração, adotada pela Liga das Nações em 1924. Esta nova versão surge num contexto global em que os direitos das crianças continuam a ser desafiados e violados por diversas crises e tragédias, como a pobreza persistente, os conflitos armados contínuos, as alterações climáticas, a exclusão social, o aumento da violência. Com ela, reafirmamos a necessidade urgente de um compromisso coletivo global para proteger a dignidade e o bem-estar das crianças em todos os cantos do mundo. Apesar de tudo, o que se lhes opõe e os compromete.