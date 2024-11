Queijos, contrastes e vinhos de talha (e uma oferta aos leitores)

Como relaxar

A janela aberta para o Douro é "só" mais um dos luxos que a guesthouse Maison Bleue do Porto tem para oferecer a quem a visita. Com artes espalhadas por toda a parte, estende o deslumbre à carta do seu restaurante Basquiat, inspirado no artista plástico norte-americano.

Com a garantia de boas vistas está também a Eurostars Madrid Tower que, a par da fervilhante capital de Espanha aos pés, traz usufruto de um circuito hidrotermal nas alturas.

Noutras águas, podemos relaxar num passeio de barco pelo estuário do Tejo, escutar as notas dos melhores discos portugueses dos últimos 40 anos, passar as vistas por uma grande história de amor e/ou livrar-nos de todos os males com uma boa sessão de choro em público – diz que é a nova tendência em Washington D.C., don’t ask… Mais fugas à realidade? Siga por aqui.

Por onde andar

E a história de Fábio Inácio e da sua caminhada de 8600 quilómetros pelos cinco continentes? É real, não se faz só com pezinhos de aventureiro e leva às costas valores maiores, vale a pena acompanhar a jornada.

Sobre viagens inspiradoras além-fronteiras, temos ainda a visita a Bodø, Capital Europeia da Cultura, na Noruega, uma viagem de comboio no Árctico, os segredos escondidos de Toledo e o Corredor Ecoturístico da Espanha Verde.

Por cá, a passeata vai da nova Estufa Fria do Jardim Botânico da Universidade de Coimbra ao ouro sustentável dos Açores, sem esquecer Óbidos e Santa Cruz da Graciosa, que entraram para a lista das Best Tourism Villages, elencada pela Organização Mundial de Turismo.

*** Interrompemos a emissão para oferecer bilhetes duplos para Madagáscar, Uma Aventura Musical, no Casino Estoril, a 29 de Novembro (cortesia Yellow Star Company), a quem souber responder, para passatemposlazer@publico.pt, a esta pergunta: antes da sua grande aventura, os animais viviam no zoo de que cidade? Boa sorte! ***

O que comer

Continuamos a puxar dos galões nacionais, mas agora à mesa. Tome nota: o melhor queijo do mundo vem da Soalheira (Fundão), é de ovelha, amanteigado e campeão entre 4786 queijos de 47 países. Assim que a notícia veio a lume, o produto esgotou, mas fica a dica para o manter debaixo de olho.

A dar trunfos na ementa, estão também as pastas al dente da Semana da Cozinha Italiana em Portugal e a comida da Noruega.

Tudo, de preferência e a conselho de Miguel Esteves Cardoso, com os devidos contrastes para não estragar o paladar e alimentar o desenjoar.

O que beber

"O que nos diz a onda dos vinhos de talha?", pergunta Edgardo Pacheco. O mesmo: é coisa diferente e peculiar, boa para dar de beber a quem anda enjoado com as modas, os vinhos padrão e as bebidas trendy.

Muito mais do que um vinho, é uma festa que cai que nem ginjas, para viver de adega em adega, com copos "que fariam desmaiar os senhores da Riedl". Para uma imagem mais precisa, temos a reportagem do Amphora Wine Day do Rocim.

Pedro Garcias dá notas de prova ao novo Legado que é "música a sério".

O que ver

Quando Chega o Outono, drama do aclamado François Ozon, e Bowling Saturno, thriller psicológico em tons negros realizado por Patricia Mazuy, são duas das estreias em cartaz.

A tela dá espaço ainda às sessões do Porto/Post/Doc, festival de cinema real que é um dos destaques do Palcos da semana.

No pequeno ecrã, sintonizamos Disclaimer, a minissérie de Alfonso Cuarón; Families Like Ours, série sobre a evacuação forçada da Dinamarca após a subida das águas; Dune: Prophecy, derivada dos livros e dos dois filmes de sucesso; e a sexta temporada de What We Do in the Shadows.

O que ler

Francisco Mota Saraiva é o vencedor do Prémio Literário José Saramago 2024. A culpa é do romance Morramos ao Menos no Porto, uma história de amor e de sombras que será publicada no próximo ano.

Entretanto, há mais linhas para ler: a poesia de Elvis Guerra em Ramonera, o Retrato Huaco de Gabriela Wiener, os cenários de Lionel Shriver em Vamos ou Ficamos? e as memórias de Cher, entre outros títulos frescos, são boas hipóteses.

Na estante infantil deixamos à mão de Semear um livro de Pedro Seromenho e Evandro Renan, sobre sementes que carregam esperança e recomeços sem dramatismos.

