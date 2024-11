Reis de Espanha aplaudidos em visita aos municípios afectados pela DANA

Felipe VI acredita que a visita é importante para a população visada sentir que “Espanha está com eles”. Com aplausos e com bandeiras espanholas nas varandas, foi assim que o casal real foi recebido.

Três semanas depois, os municípios espanhóis afectados pela DANA receberam a visita dos reis Felipe VI e Letizia. A população de Letur, no município de Albacete, cobriu as varandas das casas com bandeiras espanholas e uniu-se em aplausos aos reis.

Também Chiva, nos arredores de Valência, teve direito à presença de Felipe VI e Letizia, que deveriam ter visitado a cidade a 3 de Novembro. Essa visita acabou por ser adiada depois da população de Paiorca ter atingido com lama o líder valenciano, o presidente do Governo espanhol, Pedro Sánchez, e os reis.

Pelas ruas de Chiva, Felipe VI sublinhou que é preciso "manter a ajuda e o apoio" à população afectada pelas cheias — que provocaram a morte de 226 pessoas. Questionado sobre se as instituições devem um pedido de desculpas à população, Felipe VI respondeu: "Devemos estar sempre próximos dos cidadãos, sofrendo com eles e apoiando-os em todos os momentos para avançar." Também Letizia se pronunciou, defendendo que a atenção dada às populações "tem de ser constante e nunca deve diminuir", escreve a Europa Press.

A intenção dos reis é "continuar a ajudar, não só com a presença, mas com outros aspectos e, aos poucos, visitar todos os locais", referiram. Relativamente à recepção da população, Felipe VI acredita que este contacto "é uma parte importante da representação do Estado e para sentirem que Espanha está com eles [a população]".

Felipe VI e Letizia acreditam que a situação nas localidades afectadas está a melhorar a cada dia, mas não deixaram de mencionar que a população lhes transmitiu "muita preocupação". Os reis aproveitaram a visita para prestar condolências às famílias das vítimas. Para Felipe VI, é também importante perceber que "a ajuda está a chegar" e que ainda há a necessidade de "fazer muitos procedimentos" nos locais afectados.

O presidente da região de Castela-Mancha, Emiliano García-Page, referiu que a população pediu aos monarcas e aos políticos para não se esquecerem deles, uma vez que ainda há muito trabalho para realizar em Letur.

