Musk vai ser chamado ao Parlamento britânico para falar sobre o papel do X nos motins de extrema-direita

A comissão da Ciência e da Tecnologia da Câmara dos Comuns do Parlamento britânico vai convocar o multimilionário, dono do X (antigo Twitter) e futuro membro da próxima Administração Trump, Elon Musk, para testemunhar sobre o papel das redes sociais na disseminação de conteúdos falsos e de discurso de ódio durante os motins violentos de extrema-direita ocorridos no Verão em várias cidades do Reino Unido.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt