PCP questiona Governo sobre monitorização do metro de Lisboa a três activistas

O grupo parlamentar do PCP quer que o Ministério das Infra-Estruturas e da Habitação venha dar explicações sobre a razão pela qual o Metropolitano de Lisboa incluiu três activistas contra a construção da estação de Campo de Ourique na lista de “pessoas analisadas” no âmbito do projecto de expansão da linha vermelha. No seu requerimento, entregue esta quarta-feira na Assembleia da República, os comunistas insurgem-se contra os factos, revelados esta terça-feira pelo PÚBLICO, acusando a empresa de transportes de “desrespeito pelos direitos de cidadania e participação dos cidadãos”.

Desde 2022 que o Metropolitano de Lisboa realiza a monitorização de tudo o que é dito e escrito sobre o seu projecto de expansão da linha vermelha, entre São Sebastião e Alcântara. E isso inclui a observação do que é escrito nas redes sociais, tanto por movimentos de cidadãos, como por aqueles que o fazem a título individual. Uma informação que consta do “plano de comunicação” integrante do Relatório de Conformidade Ambiental do Projecto de Execução (Recape) do projecto, que está em consulta pública até 5 de Dezembro.

Margarida Vicente, Suzana Morais e Suzana Marques estavam a ser alvo de uma atenção especial por parte do metro, por serem parte do muito dinâmico Movimento Salvar o Jardim da Parada, criado para contestar a construção de uma estação sobre aquele lugar. “Foram escolhidas por serem as pessoas mais activas nos grupos/páginas contra a construção da estação no Jardim da Parada”, diz o referido plano de comunicação incluído na documentação do Recape.

Por isso mesmo, foram elas as incluídas num grupo específico de “pessoas analisadas”. A revelação deste facto causou a indignação das três cidadãs cuja actividade nas redes sociais tem vindo a ser vigiada pelo metro. O constitucionalista Jorge Bacelar Gouveia considera tal procedimento “ilegal”. “Trata-se de algo muito estranho e inadmissível. Pensava que já tinha visto tudo, mas isto é novo. É bom que o conselho de administração do metro se explique rapidamente”, disse ao PÚBLICO.

Agora, o PCP, por iniciativa do deputado António Filipe, vem pedir explicações formais ao ministério tutelado por Miguel Pinto Luz. “Refere-se que as redes sociais destas pessoas estão monitorizadas individualmente desde 2022, sem que, no entanto, se conheçam quais os dados monitorizados, ou os fundamentos e base legal para proceder a uma vigilância activa sobre cidadãs, como se acaso a oposição a um determinado projecto constituísse um acto criminoso, a requerer a identificação e vigilância dos cidadãos”, argumenta no texto que antecede as duas questões enviadas ao ministro.

“Como explica o Governo a inclusão nominal de cidadãs, bem como de grupos e movimentos, num documento de consulta pública da responsabilidade do Metropolitano de Lisboa?”, interroga a primeira. “Como explica o Governo os termos em que são referidas no mesmo documento, desrespeitando o direito dos cidadãos à livre expressão das suas opiniões e ao livre direito de associação na defesa dos seus interesses, no âmbito dos direitos, liberdades e garantias consagradas na constituição?”, pergunta-se também.

No mesmo requerimento, António Filipe sublinha que a “monitorização individual constitui um abuso, uma vigilância sobre cidadãos, um atentado aos direitos e garantias fundamentais inscritos na constituição da República Portuguesa”. E escreve ainda que “a referência nominal num documento tornado público, no âmbito de um processo de consulta pública, com referências a grupos e associação aos mesmos nas redes sociais, de forma selectiva, uma clara violação do Regulamento Geral sobre a Protecção de Dados”.