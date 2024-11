Luzes, decorações e concertos: o Natal está prestes a chegar ao Porto

A poucas semanas do Natal, a cidade do Porto começa a preparar-se para receber a “magia" da época. A árvore de Natal, que ficará nos Aliados, voltará a iluminar-se este ano a 30 de Novembro, pelas 18h00, mas a programação, tal como refere a autarquia em comunicado, irá estender-se por vários locais da cidade. A iluminação da árvore, contará ainda com um momento de vídeomapping na fachada da Câmara do Porto, com o mote “Renascer de uma Estrela”, seguindo-se o espectáculo de fogo-de-artifício, prometendo a autarquia “mais surpresas que apenas serão reveladas no próprio dia”.

Sem surpresas, a programação conta com os concertos que, desde o ano passado, voltaram a realizar-se na Avenida dos Aliados. O primeiro da temporada será de Fernando Daniel, a partir das 18h30, com entrada livre. Porém, a partir das 16h30, o grupo Gospel Collective vai “abrindo as hostes” com temas natalícios.

No fim-de-semana seguinte, a 8 de Dezembro, no mesmo horário de Fernando Daniel, será a vez de Marisa Liz dar um concerto. Mesmo antes do Natal, a 22 de Dezembro, Rodrigo Leão subirá a palco juntamente com vários jovens músicos da cidade do Porto, para “um momento único de celebração de um dos nomes mais consensuais da música nacional”, refere a autarquia. De forma a tornar o programa inclusivo e aberto a todos, a Câmara informa que todos os espectáculos terão o acompanhamento da língua gestual portuguesa.

Apesar do sítio da tradicional árvore de Natal se manter, a autarquia revela que este ano, a árvore terá um design renovado e com uma amplitude mais tridimensional. O acender das luzes vai estender-se por 94 arruamentos, com expansão para a Rua Cândido dos Reis, Cais da Ribeira e Rua de São Roque da Lameira.

Foto Este ano, a árvore terá um design renovado e com uma amplitude mais tridimensional DR

Este ano, a iluminação é composta em 98% de tecnologia LED de alta eficiência, resultado de uma parceria entre a autarquia e a Associação dos Comerciantes do Porto. Até ao final das festividades, a iluminação funcionará de domingo a quinta-feira, das 17h30 às 23h00. Às sextas-feiras, sábados e vésperas de feriados, o horário será prolongado até às 24h00.

Mercado de Natal e Concurso de Montras

E como é época de compras, haverá muitos produtos à venda no Jardim de João Chagas (Cordoaria) e no Largo Amor de Perdição. O Mercado de Natal, da responsabilidade da Ágora - Cultura e Desporto do Porto, estará aberto de segunda a domingo, até dia 23 de Dezembro, este ano com um horário mais alargado, permitindo que se possa adquirir os presentes de Natal para toda a família junto dos artesãos e comerciantes da cidade.

Terá duas tendas com finalidades distintas: uma acolherá espectáculos de música, dança, teatro e novo circo (a Tenda de Natal); a outra dará lugar a dezenas de oficinas, com os objectos tradicionais da época, para ocupar os mais novos. A habitual pista de gelo natural ou o carrossel parisiense – apenas para menores de 10 anos - também estão de volta. Apesar de a entrada ser gratuita, é necessário levantar os bilhetes junto dos diferentes locais.

Já o concurso de montras de Natal, que visa promover a criatividade dos comerciantes, já tem inscrições abertas, que finalizam no dia 29 de Novembro. Todas as entidades colectivas que operem estabelecimentos comerciais da cidade podem participar, desde que, como informa a autarquia, “atenda a certos critérios, como estar aberto ao público, em pleno funcionamento e com montras visíveis”.

A escolha da melhor montra recai nos cidadãos e visitantes do Porto, que, numa votação online, disponibilizado através de um QR Code na montra de cada loja concorrente, votarão na sua montra preferida. A monstra que ficar em primeiro lugar recebe um prémio de 2000 euros, o segundo 1500 e o terceiro 1000. Do 4.º ao 10º lugar recebem uma menção honrosa e um troféu entregue pelo município. Ainda de forma a fomentar a sustentabilidade, haverá também o prémio para a “Montra Amiga do Ambiente”, com uma quantia de 750 euros.

As inscrições abriram esta segunda-feira, dia 18, e decorrem até dia 29 de Novembro, às 17h, preferencialmente através do Portal do Munícipe, ou, presencialmente, no Gabinete do Munícipe. A autarquia refere que, apenas no caso de impossibilidade de usar os canais anteriormente identificados, a candidatura pode ser enviada para o endereço de correio electrónico comercio@cm-porto.pt, com a indicação "Concurso Montras de Natal" no assunto.

