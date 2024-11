Incêndio no centro histórico do Porto manda abaixo fachada de prédio de três andares

Uma mulher de 89 anos foi assistida no local, onde estão os Bombeiros Sapadores do Porto e os Bombeiros Voluntários. Ainda se desconhecem as causas do incêndio.

Um prédio de três andares da Rua de Cimo de Vila, no Centro Histórico do Porto, ardeu ao final da tarde. O alerta foi dado pouco antes das 17h e ainda não se desconhecem quais são as causas do incêndio. De acordo com o gabinete de comunicação da Câmara do Porto, duas pessoas foram assistidas no local por inalação de fumo. Uma delas, uma mulher de 89 anos, foi transferida para o hospital, mas sem gravidade.

A mesma fonte adianta que a fachada e o interior do edifício, que tem um restaurante no rés-do-chão, ruíram parcialmente. A rua está cortada ao trânsito e os prédios contíguos foram evacuados por precaução. Ainda não se sabe se foram afectados.

No local estiveram os Bombeiros Voluntários do Porto e o Batalhão de Sapadores. O fogo foi combatido por 60 operacionais, que contaram com o apoio de 20 viaturas. A Protecção Civil Municipal está a fazer o levantamento do número de moradores do prédio para que possam ser realojados temporariamente. De acordo com o depoimento às televisões de Carlos Marques, Comandante do Batalhão de Sapadores Bombeiros, o incêndio foi dado como extinto pouco mais de uma hora depois de ter deflagrado. Está agora na fase de rescaldo.