Criminalidade violenta na Área Metropolitana de Lisboa estagnou este ano

O comandante do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP disse que os dados estatísticos da criminalidade "não correspondem ao sentimento de insegurança" difundido na opinião pública, avançando que nesta região os crimes violentos estagnaram este ano.

"Ao comparar os primeiros 10 meses de 2023 e de 2024, a criminalidade geral na área do comando metropolitano de Lisboa diminuiu 9,4%, quanto à criminalidade violenta e grave decresceu também ligeiramente cerca de 0,2%, o que representa uma estagnação", disse Luís Elias na cerimónia comemorativa do 157º aniversário do Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da Polícia de Segurança Pública.

O comandante do Cometlis, que está no cargo há cerca de dois meses, sublinhou que "os dados estatísticos sobre a criminalidade registada não são assim correspondentes ao sentimento de insegurança difundidas nas redes sociais e em certos sectores da opinião pública". "Todavia, somos cautelosos pois só no final do ano de 2024 teremos a capacidade de fazer uma análise e balanço global", precisou.

O Cometlis é o maior comando da PSP do país onde prestam serviço cerca de 6.800 polícias que diariamente garantem a segurança a cerca de 2,5 milhões de cidadãos. A cerimónia que assinalou o aniversário do Cometlis decorreu no Museu da Polícia e foi presidida pela ministra da Administração Interna, Margarida Blasco.