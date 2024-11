Carreiras acusado de querer financiar AMI ao adquirir terreno por quase 900 mil euros

O Bloco de Esquerda (BE), o PCP e o PS acusam o presidente da Câmara de Cascais, Carlos Carreiras, de querer financiar a AMI – Assistência Médica Internacional com a compra de um terreno “por valor quase quatro vezes superior ao que vendeu em 2007”. A compra do terreno, por quase 900 mil euros, foi discutida numa reunião da assembleia municipal, no final de Setembro, onde os deputados do Bloco, PCP e PS questionaram esta aquisição, considerando que lesava os munícipes de Cascais.

