Assembleia Municipal de Lisboa avisada desde Setembro de congresso de extrema-direita

Serviços notificados a 27 de Setembro do congresso do Reconquista. Reserva começou a ser tratada no início de Agosto como evento cultural. Emails desmentem versão oficial da AML, envolvendo o Chega.

Os serviços administrativos da Assembleia Municipal de Lisboa sabiam, pelo menos desde final de Setembro, que o encontro que teve lugar, a 2 de Novembro, na sala principal daquele órgão autárquico, situada na Avenida de Roma, era o segundo congresso do movimento identitário Reconquista. A reunião magna do grupo de extrema-direita, que decorreu durante a parte da tarde de um sábado e acolheu uma centena de participantes, contou com a presença de quatro destacadas figuras de movimentos europeus associados a ideias racistas e visões radicais do nacionalismo. Tal informação foi comunicada, por email, a funcionários da assembleia que trataram do processo de cedência da sala.