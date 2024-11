Membros dos One Direction juntam-se no funeral de Liam Payne

Os ex-integrantes da boy band One Direction — Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan e Louis Tomlinson — juntaram-se à família e amigos de Liam Payne, no funeral do seu colega de banda, nesta quarta-feira, pouco mais de um mês após a morte do artista, aos 31 anos.

O caixão do cantor chegou à igreja numa carruagem branca puxada por dois cavalos brancos e adornada com homenagens florais com as palavras "filho" e "papá". A cerimónia religiosa privada teve lugar em Amersham, Buckinghamshire, a noroeste de Londres.

Payne e os seus antigos companheiros de banda foram catapultados para a fama mundial na década de 2010, depois de Simon Cowell os ter juntado no programa de talentos britânico The X Factor. Cowell também foi fotografado a chegar ao funeral.

A namorada do cantor britânico, Kate Cassidy, também marcou presença. Assim como a antiga companheira de Payne, a cantora Cheryl, com quem tem um filho de sete anos, deverá ter estado presente na cerimónia, refere a imprensa.

As artistas Kimberley Walsh e Nicola Roberts também estiveram presentes na cerimónia. Além disso, os apresentadores James Corden, Marvin e Rochelle Humes, Scott Mills e Adrian Chiles estavam entre os enlutados.

Após a participação no The X Factor, o grupo passou a ser uma das boy band mais vendidas de todos os tempos. Com o seu cabelo despenteado e charme juvenil, os membros da banda tornaram-se ídolos dos adolescentes através de singles de sucesso como What Makes YouBeautiful, Live While We're Young, Best Song Ever e Story of My Life.

Liam Payne foi encontrado morto depois de ter caído da varanda do seu hotel em Buenos Aires, o que desencadeou uma onda de tristeza por parte dos fãs de todo o mundo. As autoridades argentinas acusaram três pessoas relacionadas com a sua morte, depois de a autópsia ter revelado vestígios de álcool, cocaína e um antidepressivo no seu sistema quando morreu.