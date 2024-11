Funeral de Liam Payne acontece nesta quarta-feira, um mês depois da sua morte

É expectável que os restantes membros dos One Direction vão ao funeral do artista, este acontece na sua cidade natal, Wolverhampton.

O funeral do cantor britânico Liam Payne (1993-2024) acontece nesta quarta-feira, mais de um mês depois da morte do artista dos One Direction. O serviço fúnebre privado, onde se espera a presença da família e de alguns dos amigos mais próximos de Payne, será em Wolverhampton, perto de Birmingham, avança o The Mirror.

No exterior da igreja onde terá lugar o funeral, os fãs já criaram um memorial a Liam Payne com vários ramos de flores, descreve o The Sun, que já partilhou fotografias do local nesta manhã. A mesma publicação adianta que os quatro membros dos One Direction — Harry Styles, Niall Horan, Zayn Malik e Louis Tomlinson — vão estar presentes, bem como a namorada do cantor, Kate Cassidy, e o produtor musical Simon Cowell.

O serviço fúnebre de Liam Payne só acontece um mês depois da sua morte já que o corpo teve de ser extraditado da Argentina, onde o cantor morreu a 16 de Outubro. O pai, Geoff, viajou até à América do Sul para tratar das burocracias relacionadas com o processo.

O corpo ficou retido durante algumas semanas para autópsia, tendo os médicos legistas determinado que a causa de morte foi “traumatismo múltiplo” e “hemorragia interna e externa”, consequência da queda da varanda do hotel onde o artista estava hospedado em Buenos Aires. Dado que Liam Payne estava parcial ou totalmente inconsciente no momento da queda, foi excluída a possibilidade de se ter tratado de um acto voluntário.

O caso já levou o Ministério Público argentino a indiciar três pessoas por ligação à morte do britânico. Entre os acusados estão um presumível traficante, um empregado do hotel, que alegadamente forneceu cocaína a Liam Payne, e uma pessoa próxima do cantor. A mesma fonte afirma que quem visitava o país com o cantor foi, também, acusado de abandono de uma pessoa seguido de morte.

Na sequência da morte do artista, a namorada, Kate Cassidy, foi criticada nas redes sociais por ter deixado Payne sozinho na Argentina, depois de o casal ter passado várias semanas a dois no país. Desde então, a influencer tem estado em silêncio. A última vez que publicou no Instagram foi há quase um mês, num comunicado onde contava como o namorado planeava casar-se com ela no próximo ano.

Liam Payne tinha um filho, Bear, de 7 anos, fruto da relação com Cheryl Cole, que pediu privacidade em nome do bem-estar da criança. Espera-se que a cantora britânica também esteja presente no funeral.