Em 2025, avizinham-se tempos cinzentos para a moda e nem a IA será a salvação

O ambiente está pesado na indústria da moda. Para 2025, 80% dos executivos não esperam qualquer melhoria no negócio, em termos globais, avança o relatório The State of Fashion 2025, elaborado pelo The Business of Fashion (BoF) e pela McKinsey & Company. Fazendo eco de uma já anunciada crise no sector, 70% dos inquiridos aponta como maior preocupação para o próximo ano a falta de confiança do consumidor e a diminuição do apetite para gastar. Já os consumidores reclamam por preços mais baixos e uma maior atenção no momento da compra. E nisso, a inteligência artificial (IA) pode ser uma aliada.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt