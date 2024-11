Hyundai Tucson renova-se com mais tecnologia e “banho” de design

O Tucson é um dos modelos mais bem-sucedidos da Hyundai: na Europa, soma mais de 1,4 milhões de unidades vendidas desde o seu lançamento, há 20 anos; em todo o mundo, já foram cerca de sete milhões. Com a presente geração, a quarta, com apenas quatro anos, a marca sul-coreana optou por uma renovação para colocar o modelo a cumprir com os regulamentos de segurança. E aproveitou para realizar várias mexidas, do design exterior à estética do habitáculo, sem esquecer as mecânicas, entre as quais conta com um PHEV de duas rodas motrizes, com melhorias significativas ao nível das emissões, desde Julho deste ano.

Por fora, o Tucson mantém linhas esculpidas e ângulos acentuados, saídos da linguagem de design Sensuous Sportiness (sensualidade desportiva, numa tradução livre), que é sublinhada por padrões geométricos, aos quais a marca se refere como “parametric jewels”, e que voltam a dar cartas numa redesenhada grelha, que esticou o automóvel em um centímetro. Nela, as luzes iluminam os padrões, sendo dominante o design de “asa de anjo” das luzes diurnas em LED. Uma linguagem que chega à traseira sob a forma de farolins largos com detalhes de luzes ocultas paramétricas e um efeito tridimensional e novas placas de protecção.

Já por dentro as mudanças são ainda mais visíveis, com o design a privilegiar a sensação de amplitude, que faz com que o habitáculo pareça maior do que é, e com uma remodelação significativa ao nível da tecnologia, com o sistema Connected Car Navigation Cockpit (ccNC), compatível com Apple CarPlay e Android Auto sem fios, que integra as funcionalidades de áudio, vídeo e navegação (AVN) em dois ecrãs curvos de 12,3'' e que inclui tecnologia “over-the-air” (OTA), o que faz com que o sistema possa ser actualizado remotamente, estando previsto incluir Feature on Demand (FOD, i.e., compras remotas). Ou seja, vários sistemas podem ser incluídos após a aquisição, caso do streaming previsto estar disponível no próximo ano.

O renovado Tucson vai incluir ainda o novo Bluelink, aplicação que visa tornar mais fácil a compreensão do automóvel, nomeadamente com alertas, assistências e diagnósticos, disponível em três versões: Lite, gratuita durante dez anos; Plus; e Pro, disponível para avaliação gratuita de seis meses. Entre os serviços do Bluelink podem estar o Connected Routing (Rota Conectada), o Perfil de Utilizador ou o Live Parking Services, que passou a incluir informações sobre o preço do estacionamento na rua. Além disso, os clientes podem, no telemóvel, localizar o seu veículo, trancá-lo e destrancá-lo remotamente, ou ver os dados do automóvel, como o nível de combustível ou da bateria.

Paralelamente ao facto de a actualização de meio de vida corresponder às exigências regulamentares, a Hyundai aproveitou para melhorar a segurança noutros pontos, nomeadamente com a inclusão de um airbag central lateral na primeira fila. O Tucson usufrui ainda do Hyundai Smart Sense, com uma gama de sistemas avançados de assistência ao condutor, como o assistente de prevenção de colisão frontal 1.5, capaz de detectar também peões e ciclistas, alerta de saída do veículo da frente, cruise control inteligente baseado na navegação, ajustando a velocidade, por exemplo, antes de uma curva mais apertada ou de uma rotunda, ou o controlo de estabilidade com ventos cruzados, que actua contra ventos fortes a velocidades de condução elevadas.

Em Portugal, a Hyundai destaca a chegada da nova variante híbrida “plug-in”, agora com tracção às duas rodas, lançada em Julho, com 252ccv e 367 Nm, que se junta ao híbrido a gasolina HEV 1.6 T-GDI, com 215cv e 265 Nm, e ao gasolina 1.6 T-GDI (160 cv e 265 Nm), disponível como mild-hybrid, com caixa automática de sete relações, ou sem sistema de 48V e com transmissão manual de seis velocidades. Antes da Primavera de 2025 é esperado o Diesel 1.6 CRDi (115cv e 280 Nm), numa variante térmica (caixa manual) e numa de hibridização suave de 48V, com caixa automática.

A gama é arrumada entre os níveis Premium (iluminação LED, jantes de 18 polegadas, vidros escurecidos) e Vanguard (porta da bagageira eléctrica, ajuste eléctrico dos bancos dianteiros; saídas de ar condicionado para a fila traseira) nas motorizações a gasolina (desde 35.180€). A variante HEV (45.500€) está disponível com equipamento Vanguard e inclui jantes de 19’’; o PHEV (48.900€) é proposto com versão e-Vanguard, com chave inteligente e câmara de auxílio ao estacionamento traseiro.