Sporting derrota PSG na Liga dos Campeões de andebol

O Sporting voltou nesta quarta-feira a viver mais uma noite de excelência na Liga dos Campeões de andebol, com um triunfo por 39-28, na recepção aos franceses do Paris Saint-Germain, da oitava jornada do Grupo A.

Uma segunda parte "perfeita" permitiu aos jogadores orientados por Ricardo Costa somarem mais uma importante vitória na fase de grupos, muito contribuindo para tal as 17 defesas que André Kristensen totalizou, e os nove golos de Martim Costa, melhor marcador do jogo.

Num Pavilhão João Rocha lotado, os parisienses, após uns primeiros minutos equilibrados (6-6), adiantaram-se na frente do marcador (7-10), mas rapidamente o Sporting se recompôs e reagiu à desvantagem.

Com a preciosa ajuda do guarda-redes norueguês André Kristensen, a somar bastantes defesas importantes na baliza "leonina", o Sporting iniciou uma fantástica recuperação na sequência da paragem técnica pedida pelo treinador Ricardo Costa, aos 15 minutos.

Durante quase cinco minutos, o Paris Saint-Germain não foi capaz de marcar, o que possibilitou ao Sporting igualar a partida aos 12-12 e chegar ao intervalo a vencer por um golo (16-15), com os irmãos Costa e Orri Thorkelsson a serem decisivos.

Na segunda parte, o domínio "verde e branco" foi ainda mais esclarecedor, através de um reinício avassalador que foi "cavando" uma grande vantagem no resultado, com um Paris Saint-Germain "atordoado" na defesa e no ataque, tendo uma estratégia falhada.

André Kristensen continuava uma autêntica "muralha" na baliza, a eficiência dos "leões" não baixava e os franceses continuavam sem se encontrar na segunda parte, insistindo no "7x6" ofensivo que ofereceu vários golos de baliza aberta aos jogadores do Sporting.

A 10 minutos do final, eram já nove os golos que separavam os dois conjuntos e já não havia volta a dar para o Paris Saint-Germain, com o resultado a fixar-se nuns desequilibrados 39-28 para os lisboetas.

O Sporting sobe provisoriamente ao terceiro posto, com 11 pontos, atrás dos húngaros do Veszprém, com menos um jogo, e do PSG, ambos com 12.

Os romenos do Dínamo Bucareste somam 10, com um duelo a menos, seguindo-se os alemães do Fuchse Berlim (seis, menos um jogo), os macedónios do Eurofarm Pelister (quatro), os dinamarqueses do Fredericia (três) e os polacos do Wisla Plock (dois, menos um jogo).