André ViaMonte grava com Mimicat uma canção contra a violência e as “relações tóxicas”

O título, Agora é hora, assinala uma necessidade de ruptura com situações extremas, de violência e de ciclos destrutivos que correm e destroem relações humanas. É o primeiro tema a ser divulgado do novo álbum de André ViaMonte e tem a participação de Mimicat e estreia-se a antecipar o Dia Internacional para a Eliminação da Violência Contra as Mulheres, 25 de Novembro. Uma parte das receitas do single será, por isso, doada à APAV (Associação Portuguesa de Apoio à Vítima), por decisão de ViaMonte.

“A canção aborda a difícil, mas crucial, decisão de romper com tudo o que nos faz mal — seja uma relação tóxica ou qualquer situação que bloqueie o nosso crescimento pessoal e emocional”, diz o seu autor, no texto que acompanha o lançamento. Mimicat, por sua vez, sublinha “a capacidade de nos libertarmos da sensação de ter que ‘encolher para caber’”, num acto “de afirmação da nossa essência e do nosso valor”, num acto “de coragem que, por mais que seja frágil e por vezes solitário, será mais poderoso do que o peso das memórias do passado.” O grafismo do single e videoclipe, com ilustrações de Nicolae Negură e design gráfico de Nuno Henriques, remete para as infâncias dos dois músicos, recriando imagens dos gelados Perna de Pau (Mimicat) e dos rebuçados da Régua (ViaMonte), como “metáforas visuais para os gestos de afecto e promessas numa relação tóxica”: “Doces e atraentes à primeira vista, essas expressões de carinho revelam-se efémeras e ilusórias, tal como um rebuçado que perde o sabor ou um gelado que derrete, escondendo manipulações e dor”, concluem os promotores.

O single Agora é hora vai estar disponível em todas as plataformas digitais no dia 22 de Novembro, em antecipação do álbum De Vez, com saída prevista para Fevereiro de 2025, álbum esse que será inteiramente cantado em português e “composto exclusivamente de duetos”, com Ana Bacalhau, Paulo Ribeiro, Mari Segura, Pedro do Vale, Janeiro e Matu Miranda. Antes, no dia 7 de Dezembro, André Viamonte encerrará a digressão deste ano no espaço cultural, BOTA (aos Anjos), em Lisboa, num espectáculo onde será acompanhado pelo pianista Hélder Godinho.