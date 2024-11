Quinta na TV: Temos Um Infiltrado entre um Coral ao vivo e afegãs Sem opção

Também temos Novos Amigos Improváveis, A Mãe de Todas as Mentiras, a estreia de Cruel Intentions, o regresso The Irrational e lugares vistos do céu.

CINEMA

Novos Amigos Improváveis

AXN Movies, 22h50

Neil Burger realizou, em 2017, este remake americano da comédia francesa que comoveu plateias em todo o mundo, seis anos antes, com a ligação improvável entre um homem paraplégico rico e o seu jovem cuidador com um passado problemático. Com argumento de Jon Hartmere, a história é, tal como na versão francesa, baseada no livro autobiográfico Le Second Soufflé, escrito por Philippe Pozzo di Borgo.

SÉRIES

Cruel Intentions

Prime Video, streaming

Estreia-se mais uma derivação das Ligações Perigosas que Pierre Choderlos de Laclos assinou em 1782, desta vez na forma de uma série inspirada na versão moderna proposta pelo filme de 1999 Estranhas Ligações.

Os jogos de poder e manipulação acontecem no meio académico de elite, onde dois meios-irmãos universitários fazem tudo para preservar o seu privilégio, incluindo seduzir a filha do vice-presidente dos EUA. Desenvolvida por Phoebe Fisher e Sara Goodman, conta com interpretações de Sarah Catherine Hook, Zac Burgess, Savannah Lee Smith, Sara Silva e John Harlan Kim. Os oito episódios ficam disponíveis de uma assentada.

Temos Um Infiltrado

Netflix, streaming

Estreia. Depois do sucesso que foi The Good Place, o actor Ted Danson e o criador Michael Schur voltam a unir forças nesta comédia em oito capítulos, inspirada em El Agente Topo, de Maite Alberdi, (nomeado para o Óscar de melhor documentário), em que um investigador idoso se infiltra num lar de terceira idade. Mary Elizabeth Ellis, Stephanie Beatriz e Stephen McKinley Henderson juntam-se ao elenco.

The Irrational

Star Channel, 22h15

Alec Mercer (Jesse L. Martin), o reputado professor de ciência comportamental que trabalha como consultor em investigações criminais, regressa para mais uma leva de casos, na segunda temporada do thriller criado por Arika Mittman (ligada a Dexter e Elementar) com base no livro Previsivelmente Irracional, de Dan Ariely. Os novos episódios são debitados semanalmente a partir de hoje, a começar pelos Danos colaterais de um rapto invulgar.

DOCUMENTÁRIOS

Uma Perspectiva dos Céus

RTP2, 20h39

Dos glaciares alpinos ao delta do Okavango, revelam-se através de imagens aéreas lugares que dificilmente seriam alcançados por olhares humanos. Este documentário de Andrea Gastgeb, permite “contemplar poderosas cadeias de montanhas, vastas florestas ou desertos intermináveis em toda a sua glória e apreciar verdadeiramente os detalhes e elementos individuais que compõem o todo”.

A Mãe de Todas as Mentiras

Filmin, streaming

Logo na sua estreia em longa-metragem, a marroquina Asmae El Moudir arrecadou o prémio de melhor realizadora em Cannes por este documentário centrado nos motins que agitaram a cidade de Casablanca em 1981, motivados pela subida do preço do pão e de outros alimentos essenciais.

INFORMAÇÃO

Linha da Frente

RTP1, 21h01

A reportagem Sem opção descreve o trajecto de oito jovens afegãs “resgatadas” ao regime talibã – que impede as mulheres de quase tudo, até falar publicamente – para virem para universidades portuguesas, graças à associação Setare. Dar a conhecer “como se vive sem liberdade de escolha e como se sobrevive a uma vida que muda de um dia para o outro” é o propósito desta peça da jornalista Magda Rocha, com imagem de David Araújo e edição de Marcelo Sá Carvalho.

MÚSICA

The Gift - Coral ao Vivo no Coliseu de Lisboa

RTP1, 00h12

“Uma experiência imersiva e sensorial” que tem “como único resultado a euforia”. Foi com estas palavras que a banda de Alcobaça convidou os fãs para o concerto no Coliseu dos Recreios de Lisboa, a 18 de Novembro de 2023, que ficou de lotação esgotada para assistir ao ponto alto da digressão motivada pelo álbum Coral (2022). Ambicioso e “fora do universo estético habitual” dos The Gift, o disco rege-se por um conceito e movimento específico: abre num adágio, fecha em andantino e assenta na ligação às 48 vozes do coro austríaco com que gravaram em Viena – e que replicaram ao vivo.