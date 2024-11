Beth Gibbons, dos Portishead, dá concerto em Lisboa em 2025

A vocalista dos Portishead regressa a Portugal à boleia da digressão de Lives Outgrown, o seu primeiro álbum em nome próprio, editado em Maio, três décadas depois de Dummy, disco seminal da carreira dos Portishead e do trip-hop.

A 16 de Julho do próximo ano, no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, a cantora e compositora inglesa de 59 anos apresentará “o seu trabalho mais pessoal até hoje, fruto de um período de profunda reflexão e mudança”, anunciou esta quarta-feira a promotora Everything is New.

Atravessado pela perda, pela melancolia e pelo desencanto, mas também pela força que vem com a maturidade, Lives Outgrown é o disco em que Beth Gibbons se confrontou “com a vida sem esperança”. E “essa foi uma tristeza que nunca tinha sentido”, afirmou num comunicado de imprensa aquando da edição do álbum. “Antes, tinha a capacidade de mudar o meu futuro, mas, quando estás contra o teu corpo, não o consegues forçar a fazer algo que ele não quer”, acrescentara.

“Com as guitarras acústicas e os arranjos de cordas a assumirem algum protagonismo na roupagem melódica, as canções reflectem sobre a passagem do tempo, a efemeridade da vida, o cansaço, o amor, a maternidade, a menopausa. Gibbons expõe uma certa urgência em não deixar nada por dizer, em não adiar para amanhã”, escreveu Daniel Dias na crítica ao disco, no Ípsilon. “É uma Beth Gibbons inevitavelmente ferida pela vida, mas que resiste. Tal como a sua voz fundamental.”

Os bilhetes para o concerto em Lisboa ficam à venda esta sexta-feira a partir das 10h, em everythingisnew.pt e nos locais habituais. Os preços variam entre os 24 e os 75 euros.