Centro de engenharia oceânica vai nascer no Porto. Terá 30 milhões de euros

Está a nascer na cidade do Porto o primeiro centro de excelência em engenharia oceânica do país, que terá um investimento que ronda os 30 milhões de euros. Chama-se InescTec.Ocean e, como se adivinha pelo nome, trata-se de um consórcio liderado pelo Inesc Tec – Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência. Este novo centro de excelência destina-se a impulsionar as tecnologias de sectores emergentes do mar, como as energias renováveis offshore, e o dinheiro que o financia foi obtido no concurso Teaming for Excellence, do Horizonte Europa, programa de financiamento da investigação da União Europeia até 2027.

