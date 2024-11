Podcast Azul: “A acção climática não pode ficar confinada nas reuniões da ONU”

Acompanhe a COP29 no Azul

A Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas (COP29), que decorre em Bacu, no Azerbaijão, até ao final desta semana, parece ter apenas um assunto: financiamento. Como é que vamos pagar a transição de que os países precisam para conseguir manter as emissões sob controlo e e adaptar os territórios a um clima cada vez mais imprevisível?

Para nos situar no labirinto do financiamento da COP29, ouvimos João Pinto, director da Católica Porto Business School (CPBS). Professor de Finanças, é também consultor do Banco Europeu de Investimento e do Banco Europeu para a Reconstrução e Desenvolvimento nas áreas de inovação financeira, avaliação de projectos de investimento e finanças sustentáveis.

Em conversa, João Pinto explica o que ficou por tratar na Cimeira do Clima do ano passado — a COP28, que teve lugar no Dubai — e o exercício complexo deste ano, em que os países negoceiam o chamado Novo Objectivo Colectivo Quantificado (NCQG, na sigla em inglês). Além disso, não apenas os valores que estão actualmente em cima da mesa (à volta de um bilião de euros, entre as várias fontes) estão aquém das necessidades reais dos países, como só se referem a uma parte do problema: “Fico preocupado porque estamos a falar apenas de uma parte do tema da sustentabilidade”, afirma, recordando que a acumulação de gases com efeito de estufa na atmosfera é apenas um dos vários limites planetários que é preciso abordar, como a perda de biodiversidade ou a poluição.

Com a COP29 a coincidir este ano com uma reunião do G20, o grupo das maiores economias mundiais, o director da CPBS reforça que “a acção climática não pode ficar confinada nas reuniões da ONU”. Caso não seja trazida para outros fóruns, “a acção climática corre o risco de ficar isolada das políticas económicas reais”.

Por fim, questionado sobre como a acção climática pode ser um motor do crescimento económico (como preconiza o relatório elaborado por Mario Draghi), o investigador sublinha a importância de continuar a investir na literacia de sustentabilidade no seio das empresas.

No podcast Azul, falamos de assuntos complexos de forma simples, do clima à biodiversidade, da atmosfera aos oceanos, dos glaciares à poluição, da energia à sustentabilidade.

Siga o podcast Azul no Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud ou outras aplicações para podcasts.

Conheça os podcasts da Rede PÚBLICO em publico.pt/podcasts. Tem uma ideia ou sugestão? Envie um e-mail para podcasts@publico.pt.