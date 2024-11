PJ faz buscas no urbanismo da Câmara de Vila Franca de Xira

Presidente da câmara, o socialista Fernando Paulo Ferreira, assegura que a autarquia está a colaborar com as autoridades, sem adiantar pormenores sobre as razões da presença da PJ.

A Polícia Judiciária (PJ) está a fazer buscas na Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, mais concretamente nos serviços do urbanismo daquela autarquia. As buscas estão a ser levadas a cabo por inspectores da Unidade Nacional de Combate à Corrupção confirmou o PÚBLICO junto de fonte da Judiciária, após a notícia ter sido avançada pelo Correio da Manhã.

A acção policial também foi confirmada pelo presidente da câmara, o socialista Fernando Paulo Ferreira, que assegurou que a autarquia está a colaborar com as autoridades e não adiantou pormenores sobre as razões da presença da PJ.

As buscas, que ainda decorrem, estarão concentradas no edifício do Departamento de Gestão Urbanística, situados na Travessa do Telhal (antiga biblioteca municipal) e não abrangem o edifício central dos Paços do Concelho. A edilidade vila-franquense poderá emitir ainda esta terça-feira um comunicado sobre o assunto.