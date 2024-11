Ministro diz que problemas dos não docentes não é apenas salarial, mas de organização

O ministro da Educação garantiu esta terça-feira estar a trabalhar numa solução para os problemas do pessoal não docente, relacionados com a questão salarial, mas também de organização, que não foi devidamente acautelada na descentralização de competências.

"Nós estamos muito atentos ao problema do pessoal não docente e estamos a trabalhar na sua resolução. Mas, é um problema que não se resolve de um dia para o outro, porque não é apenas uma questão salarial: é uma questão de organização do pessoal não docente", disse Fernando Alexandre após uma reunião em Coimbra com a Federação Nacional de Associações de Estudantes do Ensino Superior Politécnico (FNAEESP), no dia em que esta organização celebra o 35.º aniversário.

À saída da reunião, que durou quase duas horas, Fernando Alexandre explicou que na descentralização de competências da administração central para os municípios, na área da Educação, o pessoal não docente "não foi devidamente organizado".

"Nomeadamente distinguindo as funções que tem, definindo perfis e definindo a própria formação que esse pessoal não docente tem", acrescentou.

De acordo com o ministro da Educação, Ciência e Inovação, a resolução para este problema tem de ser encontrada em articulação com as autarquias.

"É isso que estamos a fazer e penso que, em breve, poderemos apresentar uma solução para resolver o assunto, que espero seja bem aferida", referiu.

Sobre o encontro com representantes da FNAEESP, que serviu para "discutir o futuro do ensino superior em Portugal", Fernando Alexandre informou que os alunos estão muito preocupados com a dimensão da acção social.

"Estamos a fazer um estudo profundo, sobre todo o sistema de acção social, que nos vai permitir, tendo em conta todas as dimensões que vão das bolsas ao alojamento, àquilo que é o custo de vida do estudante, independentemente da zona da zona onde ele está baseado, podermos ter condições de equidade no acesso ao ensino superior", disse.

O ministro adiantou que pretende que "nenhum estudante fique excluído do ensino superior por razões económicas" e que sejam garantidas condições para "um percurso de sucesso".

Também esta terça-feira, a presidente da Associação de Municípios Portugueses (ANMP) defendeu o reforço de pessoal não docente nas escolas, por entender que "o rácio de distribuição de assistentes operacionais não é ajustado às reais necessidades das escolas".

"Nós já tivemos reunião com o senhor ministro [da Educação, Ciência e Inovação] e defendemos o reforço do rácio. Entendemos que o rácio de distribuição de assistentes operacionais não é ajustado às reais necessidades das escolas", alegou Luísa Salgueiro.

À saída de uma reunião do conselho directivo da ANMP, a também presidente da Câmara Municipal de Matosinhos indicou que esta necessidade é transversal a várias áreas, mas especialmente em relação às crianças com necessidades educativas especiais, em que "o apoio que é dado não é suficiente", pois "há crianças que precisam quase de uma pessoa para cada uma delas".

"Nós compreendemos que, a partir do momento em que o Estado decidiu que estas crianças iam ser acompanhadas na escola regular e não em centros especiais, implica que haja mais cuidados. O Governo tem dito que está de acordo e, portanto, estamos à espera de uma proposta do Governo relativamente à gestão do pessoal não docente, concretamente os assistentes operacionais, mas também assistentes técnicos, até técnicos superiores", referiu.

Por entender que a distribuição de pessoal não docente "não é suficiente", a presidente da ANMP disse esperar que "o senhor ministro esteja sensível" às propostas de "reforço destes meios".

