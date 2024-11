Jactos privados terão descarregado droga no aeroporto de Beja. Rede desmantelada pela PJ

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou nesta terça-feira a detenção de seis pessoas no âmbito de uma investigação levada a cabo com as autoridades espanholas, que em conjunto permitiu desmantelar uma rede internacional que se dedicaria a traficar cocaína para a Europa. Os espanhóis designaram a organização por ​Narcos do Céu,​ já que os traficantes privilegiariam a introdução de droga por via aérea.

