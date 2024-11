TAP é eleita melhor empresa aérea da Europa para viajar com pets. Sala vip é opção

A companhia portuguesa lidera ranking de companhias que transportam animais. Pesquisa é elaborada pela AirAdvisor, startup especializada em direitos do consumidor no transporte internacional.

A TAP Air Portugal foi eleita a melhor companhia da Europa para transporte de animais, conforme ranking da AirAdvisor, startup especializada em direitos do consumidor no transporte aéreo internacional. A avaliação da entidade leva em conta parâmetros que vão desde o lugar onde o animal é transportado e até a possibilidade de eles frequentarem as salas vips.

Segundo o CEO da AirAdvisor, Anton Radchenko, o levantamento considera quesitos como: “é possível levar seu animal de estimação na cabine durante o voo ou no lounge da companhia aérea e é possível transportar o animal de estimação como carga, caso ele seja demasiado grande”. A empresa que oferece esses serviços recebeu pontuação máxima.

O executivo afirma que o passageiro também precisa verificar os requisitos sanitários e a documentação obrigatória exigidos, que variam conforme a origem e o destino do voo, para evitar surpresas de última hora e ter uma experiência de viagem positiva na Europa, com seu animal de estimação. A TAP, que cumpriu os requisitos indispensáveis para o ranking, não comenta o resultado.

A AirAdvisor informa ainda que aqueles que planejam viajar com o animal de estimação devem conhecer as companhias aéreas mais amigáveis para os pets. Esse é o primeiro passo antes da compra das passagens.

Foto Empresas como a TAP permitem a presença de cães e gatos nas salas vip de aeroportos Jair Rattner

Cada passageiro pode levar até cinco animais de estimação no avião. É possível usar o programa Miles&Go Pets, da TAP, que permite ao cliente reservar os bilhetes de viagem com milhas.

Outras companhias

O ranking preparado pela AirAdvisor inclui também as companhias aéreas Aegean Airlines, da Grécia; Lufthansa, da Alemanha; KLM, da França e Holanda; e SAS (Scandinavian Airlines System), de Suécia, Dinamarca e Noruega, que completam a lista das cinco melhores empresas.

A companhia grega Aegean Airlines permite viagens na cabine, no porão ou como carga, e cada passageiro pode levar apenas um animal na cabine. Caso a pessoa esteja com um bebê, não é permitida a presença de um animal a acompanhar.

A Lufthansa possibilita que cães e gatos de pequeno porte acompanhem os donos como bagagem de mão na cabine, enquanto animais maiores são acomodados no porão. Além disso, os pets podem ser recebidos nos lounges da companhia. Na KLM o transporte de animais depende do porte, podendo ser feito na cabine ou no porão.

Na SAS, as condições de transporte variam conforme a raça, tamanho, peso e idade dos animais. Eles podem viajar como bagagem de mão na cabine, como excesso de bagagem no porão ou ser despachados como carga. A SAS exige reservas antecipadas para pets, já que o número de animais permitidos por voo é limitado.