Jovem estudante brasileiro será sepultado nessa quarta-feira no Porto

João Carlos Lourenço, 34 anos, não teve a causa da morte divulgada. Ele cursava o 3º ano na Escola Superior de Enfermagem no Porto. As cerimônias fúnebres serão realizadas na Capela de Paranhos.

Os artigos da equipa do PÚBLICO Brasil são escritos na variante da língua portuguesa usada no Brasil.



O velório do estudante brasileiro de enfermagem João Carlos Lourenço, morto aos 34 anos, será nessa quarta-feira (20/11), na cidade do Porto. A Escola Superior de Enfermagem do Porto e a Associação de Estudantes divulgaram nota comunicando que as cerimônias fúnebres terão lugar na Capela de Paranhos, a partir das 14h, e que o sepultamento será no Cemitério Paroquial de São Mamede de Infesta.

João Carlos, nascido em Sorocaba, São Paulo, estava no 3º ano do curso de licenciatura em enfermagem. Torcedor do Corinthians, como fazia questão de deixar claro, ele tinha escolhido Portugal para morar, estudar e exercer a profissão com a qual se dizia realizado.

A comoção foi grande com a morte de João. A Escola de Enfermagem e a Associação de Estudantes prestaram solidariedade aos familiares, amigos e comunidade escolar, manifestando "condolências pela irreparável perda". Informaram, ainda que, "perante as circunstâncias de fragilidade e sofrimento do presente momento, fornecerão o apoio necessário à toda comunidade escolar".

O jovem estudante trabalhava como técnico auxiliar na Unidade de Saúde de São João. O comunicado divulgado pelo Sindicato de Enfermeiros afirma que "João tinha o coração de um verdadeiro enfermeiro, dedicando-se com empenho à sua formação e à construção de um futuro na área que tanto o apaixonava. Era muito mais que um estudante exemplar, era um amigo solidário, um companheiro generoso e um exemplo de humanidade".

Amigos e a comunidade brasileira realizaram uma campanha para arrecadação de recursos para o pagamento das despesas de sepultamento do estudante. Alguns familiares vieram do Brasil para resolver a tramitação burocrática para liberação do corpo e organizar o sepultamento.