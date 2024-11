O PSD e o CDS quer eliminar o corte de 5% nos salários dos políticos que vinha dos tempos da Troika. Esta é uma medida que faz sentido nesta altura? A análise neste Soundbite.

O Soundbite está disponível de segunda a sexta-feira em todas as aplicações para escuta de podcasts — como a Apple Podcasts ou o Spotify —​ e na área de podcasts do site do PÚBLICO.