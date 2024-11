PCP recusa participar nas comemorações do 25 de Novembro no Parlamento

“O PCP rejeita a operação em curso e os seus objectivos antidemocráticos de desvalorização e apagamento do 25 de Abril, de promoção de concepções e projectos reaccionários”, diz Paulo Raimundo.

O PCP não vai estar presente na sessão solene de celebração do 25 de Novembro na Assembleia da República, anunciou o secretário-geral do partido. "O PCP rejeita a operação em curso e os seus objectivos antidemocráticos de desvalorização e apagamento do 25 de Abril, de promoção de concepções e projectos reaccionários", afirma Paulo Raimundo.

"É Abril que deve ser comemorado enquanto o momento mais marcante da nossa história e não o que contra ele se arquitectou de conspirações, golpes e práticas que o negam e pretendem desvalorizar", defendeu o líder comunista, numa intervenção na sessão pública "A agenda privatizadora e a operação contra Abril - derrotar a política de direita e os projectos reaccionários", que decorreu esta tarde em Lisboa.

Por isso mesmo, os deputados comunistas, que já tinham recusado integrar o grupo de trabalho criado para discutir o modelo a utilizar na sessão solene, não vão estar presentes na primeira sessão de celebração do 25 de Novembro de 1975.

"O PCP rejeita a operação em curso e os seus objectivos antidemocráticos de desvalorização e apagamento do 25 de Abril, de promoção de concepções e projectos reaccionários. Uma ampla operação em que se insere a sessão prevista na Assembleia da República invocando o 25 de Novembro, na qual os deputados comunistas, marcando a sua inequívoca oposição e protesto, não estarão presentes", vincou o secretário-geral do PCP.