Lei da paridade sem avaliação desde 2018. Governo lança concurso e partidos têm propostas

O Bloco de Esquerda, o Livre e o PAN vão apresentar iniciativas no Parlamento para aumentar a paridade de género, que passam por aumentar as quotas, inclusive fora da política.

A lei da paridade prevê desde 2019 que a Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género (CIG) elabore um relatório sobre o impacto desta legislação de quatro em quatro anos. Mas, segundo revelou o Governo ao PÚBLICO, a lei não é alvo de uma avaliação desde 2018. Por enquanto, o executivo não se compromete com medidas para promover a paridade de género na política — que tem recuado nos últimos anos —, mas solicitou à CIG que abra um concurso público para avaliar a lei, que deve ser lançado entre o fim deste ano e o início do próximo. Já o BE, o Livre e o PAN vão avançar com propostas para aumentar a paridade de género.