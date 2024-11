Nos 100 anos do nascimento de Mário Soares olha-se para o futuro

Mário Soares faria 100 anos a 7 de Dezembro de 2024. Até ao final de 2025, serão várias as iniciativas de celebração do seu centenário - incluindo uma sessão solene na Assembleia da República.

As celebrações do centenário de Mário Soares, que morreu em 2017, arrancam em Dezembro e terminam no final do próximo ano. Antigo Presidente da República, fundador do Partido Socialista, exilado político durante a ditadura e o vencedor das primeiras eleições legislativas em democracia, Mário Soares será celebrado durante um ano, em várias iniciativas espalhadas pelo país.

A 6 de Dezembro, a Assembleia da República evoca o centenário do nascimento do fundador do Partido Socialista numa sessão solene. A 7, dia em que se celebram os 100 anos de Mário Soares, a Fundação Calouste Gulbenkian recebe um tributo ao antigo primeiro-ministro.

O programa do centenário de Soares será apresentado pela sua filha, Isabel Soares, na escola básica que recebeu o nome da sua mulher, Maria Barroso, em Lisboa, no próximo dia 21, quinta-feira. A sessão contará com a presença de Marcelo Rebelo de Sousa.

"Diminuir as desigualdades sociais para enfrentar os populismos, ou combater a exclusão e defender a liberdade para recuperar o prestígio da democracia, são causas de Mário Soares que as comemorações do seu centenário irão recuperar em todo o país", lê-se no comunicado divulgado pela comissão organizadora das celebrações.

“As comemorações vão prolongar-se ao longo de um ano e serão totalmente viradas para o futuro, para a forma como o pensamento de Mário Soares – os seus valores e os seus ideais – dão boa resposta a tempos como os actuais, em que as democracias correm vários perigos”, explica José Manuel dos Santos, coordenador da comissão organizadora, em comunicado. As comemorações do centenário do antigo Presidente da República, "tornando clara a actualidade do seu exemplo de uma vida dedicada ao combate pela liberdade, e transmitindo uma mensagem dirigida às novas gerações, ainda se tornam mais necessárias, valiosas e fundamentais", acredita José Manuel dos Santos, escritor e dirigente socialista.

Por isso mesmo, estão programadas várias iniciativas dedicadas às gerações mais novas. Será lançada a biografia infantil Mário Soares: No caminho da liberdade, da autoria de Luísa Ducla Soares e está previsto o lançamento de um dossier pedagógico, com sugestões para análise de textos e para debate em contexto educativo, sobre a vida do antigo primeiro-ministro.

Foi também desenvolvido, com o apoio da rede de bibliotecas escolares, um programa de actividades pedagógicas, centradas na biografia e nos valores de Mário Soares, que os professores de todos os níveis educativos podem aplicar.

Nas redes sociais, o projecto "Desarquivar a democracia" - uma iniciativa educativa de cidadania com base nos arquivos da Fundação Mário Soares e Maria Barroso, presente no Instagram - centrar-se-á, ao longo de 2025, no arquivo do antigo Presidente da República.

Está ainda prevista a exposição "Mário Soares: 100 anos", concebida para ser instalada em espaços educativos e culturais, desenhada para dar a "conhecer a vida de Mário Soares, o seu pensamento, interesses e valores, a sua luta e acção pela liberdade e pela democracia, o seu legado nacional e internacional".

Juntam-se as estas iniciativas, várias exposições de norte a sul do país. No Porto, a Casa de Serralves albergará, de 5 de Dezembro a Maio, a exposição "O sal da democracia: Mário Soares e a cultura” e, de 7 a 31 de Dezembro de 2024, Tavira recebe a exposição bibliográfica, "com livros de e sobre Mário Soares".

Na fundação Mário Soares e Maria Barroso, em Lisboa, estará a exposição "Mário Soares. Portugal, que revolução?", que "mostra, através de fotografias, os grandes acontecimentos que marcaram a Revolução portuguesa de 1974-1975 e o papel essencial de Mário Soares na luta pela instauração de um regime democrático, representativo e pluralista", lê-se na nota de divulgação do programa.

A 25 de Abril, acontece o Encontro de Centenários, no Centro Cultural de Belém, "uma sessão que irá conjugar as comemorações de Mário Soares com o centenário do nascimento de Maria Barroso [sua mulher], que se celebra dias depois, a 2 de Maio"

A Conferência Internacional do Centenário, em Dezembro de 2025, na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, encerra o programa das comemorações.