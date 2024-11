Esteja tranquila: sou uma máquina de confiança

Por que razão ocorre a depressão pós-parto? Como podem lidar as grávidas com as suas emoções, antes que a depressão se manifeste? Estas serão algumas das questões a que o Be a Mom dará resposta.

Recentemente foi lançada em Portugal, por uma equipa de investigadores, uma aplicação móvel — Be a Mom —, que convida a uma navegar facilmente por temas complexos sobre as fases da gravidez, especialmente na fase de depressão pós-parto, também conhecida como baby blues. Os investigadores referem que se trata de um programa de intervenção psicológica online para promover a saúde mental no período pós-parto.

Assim, em breve, as futuras mães terão ao seu dispor uma ferramenta para as apoiar nas dúvidas da gravidez. É comum recorrer-se à internet e a aplicações móveis durante esta fase da vida. Um estudo de 2013, de Brian Dolan, mostra que as aplicações para grávidas estão entre as apps de saúde mais usadas.

Noutro estudo, de G. Frid e outros, de 2021, os investigadores analisaram aplicações específicas para a fase de gravidez e, entre 57 opções, selecionaram um conjunto de 29 consideradas fiáveis. No entanto, mesmo entre estas, mais de 60% não tinham informações abrangentes para cada estágio da gravidez nem incluíam os quatro componentes essenciais das aplicações para gravidez: promoção da saúde/educação do paciente, comunicação, monitorização da saúde, e notificações e lembretes. Apenas 24% das aplicações incluíam um campo de pesquisa por texto. As grávidas, e os parceiros que as acompanham, desejam mais.

Todos devem beneficiar de conhecimento credível e sério, retirado da web e filtrado por algoritmos fidedignos. Estima-se que cerca de 10% das mulheres grávidas e 13% das que estão no período pós-parto manifestem algum problema de saúde mental, incluindo a depressão. Se considerarmos a Europa e os países desenvolvidos, este número é ainda superior, aproximando-se dos 20% após o nascimento do bebé.

Por que razão ocorre a depressão pós-parto? O que sentem as grávidas? E como podem lidar com essas emoções antes mesmo que a depressão pós-parto se manifeste? Estas serão algumas das questões a que o Be a Mom procurará responder.

As respostas permitem fornecer informações credíveis e quase personalizadas. No entanto, é essencial que haja sempre ciência e entidades fiáveis a garantir a veracidade dos conteúdos, trazendo mais-valias à ciência do comportamento. Não basta a lógica comercial de venda; é necessário rigor.

Por isso, futuras mamãs, pais, cuidadores e interessados, não temam quando a máquina, trabalhada pelos cientistas, responder: esta é de confiança. Tem ainda a vantagem potencial de combater a desinformação, que coloca tantas vidas em risco. Sensibilizar para estas formas seguras de obter informação fidedigna é o caminho para acompanhar e prevenir momentos de tensão, de depressão e de crise no seio da família, quando chega um novo elemento com necessidades vitais.

