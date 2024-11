Na Rússia continua a cair-se acidentalmente de varandas

Na noite de sábado, Vladimir Shklyarov, um dos mais consagrados bailarinos mundiais da atualidade e primeiro-bailarino da companhia do Teatro Mariinsky, em São Petersburgo, caiu da janela de sua casa e teve morte imediata. De acordo com os relatos da agência noticiosa estatal russa, Shklyarov deslocou-se à varanda estreita do seu apartamento num 5.º andar para fumar e tombou em direção à rua. Os relatos acrescentam que o bailarino ia ser submetido a uma operação à coluna, estava a tomar analgésicos e a morte é descrita como um acidente estúpido. Como sabemos, quem toma analgésicos tende a cair de varandas e os bailarinos são caracterizados por uma propensão particular ao desequilíbrio. Não se conhece grande ativismo político a Shklyarov, para além de uma breve publicação no Facebook em fevereiro de 2022: “Sou contra a guerra na Ucrânia! Sou a favor do povo, de um céu pacífico sobre as nossas cabeças.” Vladimir Shklyarov tinha 39 anos, era casado com Maria Shirinkina, primeira-bailarina da mesma companhia, com quem tinha dois filhos.

