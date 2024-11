Regulamento europeu contra o trabalho forçado: estamos preparados?

Foi hoje, dia 19 de novembro, votada no Conselho da União Europeia a versão final do regulamento que visa banir produtos fabricados com trabalho forçado no mercado único, quer sejam produtos fabricados dentro quer sejam fabricados fora da UE. Bastará que um só elemento em todo o processo de produção tenha tido intervenção de trabalho forçado para que possa ficar abrangido pelas novas regras.

