O maior risco da vitória de Trump? A proliferação nuclear

O regresso de Donald Trump à Casa Branca coloca muitas questões sobre o futuro da América e sobre o seu papel do mundo. Há um elevado grau de incerteza sobre as posições que tomará em relação a muitos temas de política interna e externa, mas não há dúvida sobre a mensagem que a sua vitória envia para o mundo: os EUA já não estão dispostos a pagar a conta da ordem internacional.

Para Trump, os aliados estiveram a “aproveitar-se” da América durante décadas. No seu primeiro mandato, convenceu a NATO de que os seus membros deviam gastar mais com a defesa. Este ano, espera-se que 23 dos 32 Estados-membros cumpram a meta mínima dos 2% do PIB gastos em defesa, comparado com apenas quatro Estados em 2017, quando Trump chegou ao poder (Portugal anda por volta dos 1,5%).

Trump deverá tentar reeditar esta vitória. Em Fevereiro deste ano, disse que “encorajaria” a Rússia a atacar qualquer Estado-membro da NATO que não gastasse o suficiente em defesa. Estas declarações lançam a dúvida sobre o Art. 5.º do Tratado do Atlântico Norte, que estipula que “um ataque armado contra uma ou várias" das partes do tratado, na Europa ou na América do Norte, "será considerado um ataque a todas”.

Mesmo sem uns EUA determinados a cumprir o Art. 5.º, a NATO continuaria a ter grande capacidade dissuasora, não só pela força combinada das forças armadas dos seus membros, mas também, e em particular, porque ainda teria ao seu dispor a armamento nuclear de dois países: Reino Unido e França (apesar de a capacidade nuclear francesa ser independente da NATO).

Esta é a grande lição que qualquer Estado retira da última década: não há melhor garantia de segurança do que o armamento nuclear. Vejamos: após a dissolução da União Soviética, a Ucrânia concordou em entregar o vasto arsenal nuclear soviético que tinha no seu território. Os EUA patrocinaram este acordo, em que se garantia que a soberania territorial ucraniana não seria violada; algo que veio a acontecer com a anexação russa da Crimeia em 2014.

Por sua vez, a Rússia combinou a invasão em larga escala, lançada em Fevereiro de 2022, com a ameaça de retaliação nuclear a qualquer país que ajudasse a Ucrânia. Desde então, a Rússia tem utilizado esta ameaça para colocar um tecto ao nível e tipo de apoio que o Ocidente presta à Ucrânia. A decisão recente de Joe Biden de permitir à Ucrânia a utilização de equipamento norte-americano para atingir alvos na Rússia teve como resposta previsível a renovação da ameaça nuclear pela Rússia. Caso Trump revogue esta autorização, teremos mais uma prova de que a ameaça nuclear compensa.

Mesmo sem isso, e mesmo que Trump consiga um acordo que congele o conflito como ele está, a Ucrânia fica com um forte incentivo para recuperar a sua capacidade nuclear. No seu encontro com Trump em Setembro, o Presidente ucraniano, Volodymir Zelensky, terá dito ao então candidato que dará início a um programa nuclear, caso o seu país não seja integrado na NATO.

Já no Médio Oriente, o Irão suspendeu o seu programa em 2015 em virtude de um acordo com os membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU e com a UE. Em 2018, Trump retirou os EUA do acordo e reimpôs sanções económicas ao Irão, para grande frustração dos parceiros europeus. O Irão voltou ao enriquecimento de urânio e estará perto da produção de armamento. Dadas as tensões com Israel, que detém um arsenal nuclear não declarado, Teerão verá no nuclear a sua melhor garantia de resistência.

Na Ásia-Pacífico, onde a China e a Coreia do Norte já dispõem de arsenais, as dúvidas quanto à paciência estratégica dos EUA levaram a um debate na Coreia do Sul acerca do lançamento de um programa nuclear. O deputado do maior partido e membro do comité de defesa da Assembleia Nacional Yu Yong-weon disse esta semana que a vitória de Trump aconselhava a que a República da Coreia iniciasse o enriquecimento de urânio.

Impedir a proliferação nuclear foi um dos grandes objectivos estratégicos dos EUA no pós-Guerra Fria. Hoje, são nove os países com arsenais nucleares: EUA, Rússia, China, Coreia do Norte, Paquistão, Índia, Israel, Reino Unido e França. Podiam ser mais. Além da Ucrânia, também a Suécia, a Suíça e a África do Sul chegaram a ter armas nucleares, abdicando delas para aderir ao Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares.

Não foi Trump quem lançou a crise da credibilidade dos EUA, e Biden contribuiu com a desastrosa retirada do Afeganistão em 2021. Mas a vitória de Trump parece pôr fim às esperanças de reversão do retraimento norte-americano. Os aliados tentam agora perceber como viverão num mundo em que não podem contar com a América, e as armas nucleares são uma resposta óbvia. Daqui a uma ou duas décadas, é bem possível que vejamos a proliferação nuclear como a mais importante consequência da reeleição de Trump.