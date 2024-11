Licenças parentais: um progresso apesar do Governo

Não deixa de ser curioso que as questões da família e da natalidade sirvam à direita para espicaçar “guerras culturais”, mas resultem numa prática vazia quando se trata do apoio concreto às famílias.

Vinte e quatro mil cidadãos e cidadãs apresentaram à Assembleia da República uma iniciativa legislativa para alargar as licenças parentais. Não é a primeira vez, mas é um acontecimento raro: o Parlamento debateu e votou um projeto de lei vindo diretamente da mobilização popular. A iniciativa foi aprovada em setembro, na generalidade, e prevê que a licença de parentalidade inicial, que hoje é paga a 100% apenas durante 120 dias, passe a ser paga a 100% durante 180 dias (passe de quatro para seis meses). A modalidade de pagamento a 83% também será alargada em dois meses, para 210 dias. A medida teve voto favorável de todos os partidos, à exceção do PSD e do CDS. Não deixa de ser curioso que as questões da família e da natalidade sirvam à direita para espicaçar absurdas “guerras culturais”, assentes numa retórica reacionária, mas resultem numa prática vazia quando se trata do apoio concreto às famílias ou do direito das crianças a mais tempo com os seus progenitores.