Trump escolhe Dr. Oz para trabalhar com RFK Jr. na Saúde

O Presidente-eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou esta terça-feira que escolheu o médico-celebridade Mehmet Oz para trabalhar na área da saúde com Robert F. Kennedy Jr., ficando o clínico a liderar a agência governamental responsável pela gestão dos sistemas Medicare e Medicaid, seguros de saúde públicos para idosos, pessoas portadoras de deficiência e pessoas de baixa condição económica.

Mehmet Oz, famoso por aparições regulares no programa televisivo de Oprah Winfrey e, mais tarde, pelo seu próprio programa, The Dr. Oz Show, vai ficar responsável pelos serviços que cobrem quase metade da população norte-americana.

Oz conta no currículo com uma candidatura falhada ao Senado norte-americano, em 2022. Então apoiado por Trump, perdeu na Pensilvânia para o democrata John Fetterman.

"Dr. Oz vai trabalhar em estreita colaboração com Robert F. Kennedy Jr.", declarou Donald Trump numa nota divulgada nas redes sociais. A dupla, acrescentou, vai enfrentar "o complexo industrial das doenças e todas as doenças crónicas horríveis que deixou no seu rasto”, bem como cortar aquilo a que chamou de desperdício e fraude no sector.

O republicano, vencedor das eleições de 5 de Novembro, alega que o sistema de saúde norte-americano está "falido", prejudica os "americanos comuns e esmaga o orçamento do nosso país”, acrescentando que Oz será um líder no “incentivo à prevenção de doenças”.