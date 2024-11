Presidente da Geórgia pede anulação das eleições legislativas

A Presidente da Geórgia, Salome Zurabishvili, em ruptura com o Governo de Tbilisi, pediu hoje ao Tribunal Constitucional a anulação das eleições legislativas, que a oposição considera terem sido manipuladas.

"A Presidente apresentou um recurso ao Tribunal Constitucional para anular os resultados das eleições legislativas de 26 de Outubro, com base em violações generalizadas do carácter universal do voto e do segredo do escrutínio", disse Eka Beselia, advogada que representa a chefe de Estado pró-ocidental.

O partido no poder, o Sonho Georgiano, do primeiro-ministro Irakli Kobajidze, conotado com a Rússia, venceu as eleições de Outubro.

Desde a divulgação dos resultados das eleições, que a Geórgia tem estado em turbulência, com o presidente da oposição pró-europeia do país, Salome Zurabishvili, a acusar a Rússia de estar a manipular as eleições.

Nos resultados definitivos, a comissão confirmou a vitória do Sonho Georgiano com 53,93% dos votos, o que se traduz em 89 lugares, uma maioria extremamente confortável em relação à Coligação para a Mudança, na oposição (11,03%, 19 lugares).

No sábado, a polícia georgiana dispersou na capital, Tbilisi, um novo protesto em frente à sede da Comissão Eleitoral durante a sua avaliação das eleições.