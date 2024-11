José Manuel Pureza: “Há várias utopias na Europa e elas dependem sempre do sujeito que fala sobre elas”

Uma conversa com José Manuel Pureza que parte da ideia de que "nós somos os livros que lemos", para seguidamente nos guiar pelo Périplo de Miguel Portas, que olha a Europa a partir do Mediterrâneo como uma promessa quase mitológica: "Afinal, a Atlântida não é uma miragem, nem sequer uma vista. É esta a utopia deste mar."

Por outro lado, o retrato autobiográfico que O Retorno de Dulce Maria Cardoso nos traz ajuda a perceber quanto da Europa que conhecemos hoje foi construída com os ingredientes do fim dos impérios coloniais, com o conceito de "imaginação do centro" muito presente nas utopias actuais.

Terminamos com a utopia do livro que está por escrever sobre o rapto actual da Europa, que actualize a mitologia grega fundacional do continente com os desafios actuais de quem o poderá estar a raptar, temas que pretendemos ver debatidos no Festival Utopia.

Biblioteca Europa é um podcast independente da rede PÚBLICO. Os dez episódios da temporada são disponibilizados à terça-feira, no site do PÚBLICO e nas plataformas de podcasts.