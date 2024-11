Metro de Lisboa vigia redes sociais de activistas contra estação no Jardim da Parada

O Metropolitano de Lisboa tem vigiado, desde 2022, a actividade nas redes sociais de três activistas contra a construção no Jardim da Parada da estação de Campo de Ourique, inserida no plano de expansão da Linha Vermelha entre São Sebastião e Alcântara. Susana Morais, Suzana Marques, Margarida Vicente, que são membros do Movimento Salvar o Jardim da Parada, fundado com o propósito específico de contestar o traçado proposto para a obra, foram alvo de uma acção especial de vigilância por parte do Metro devido ao seu protagonismo nesta luta. Isso mesmo é referido no Plano de Comunicação deste projecto, incluído na documentação do Relatório de Conformidade Ambiental do Projecto de Execução (Recape), em consulta pública até 5 de Dezembro.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt