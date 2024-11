Filho da princesa da Noruega detido por suspeita de violação

O filho mais velho da princesa Mette-Marit da Noruega, fruto de uma relação anterior ao casamento com o príncipe Haakon, foi detido, nesta segunda-feira. Marius Borg Høiby é suspeito de ter violado, sem coito, uma mulher em Agosto.

De acordo com as autoridades, Høiby, de 27 anos, é acusado de um crime de violação da secção 291, alínea b), do Código Penal, ou seja, ter “relações sexuais sem coito com alguém que está inconsciente ou, por outras razões, incapaz de resistir ao acto”. O jovem encontra-se em prisão preventiva em Grønland, Oslo.

O incidente remonta à noite de 4 de Agosto, quando Borg Høiby foi detido, após um incidente no apartamento de uma mulher em Oslo, tendo sido acusado de causar danos corporais à moradora, com quem mantinha uma relação.

Foto Borg Høiby encontra-se em prisão preventiva em Grønland, Oslo Fredrik Varfjell/EPA

Pouco depois, numa declaração emitida para a emissora estatal NRK, Høiby assumiu ter agredido a então namorada, explicando que estava sob o efeito de álcool e cocaína. “Na semana passada, aconteceu algo que nunca deveria ter acontecido. Causei danos corporais e destruí objectos num apartamento, sob o efeito de álcool e cocaína, após uma discussão.”

Mas, em Setembro, o filho da princesa voltou a ser detido por ter desrespeitado uma ordem de restrição. E, depois, voltou atrás na sua confissão, declarando que quem era vítima de abusos era ele, nomeadamente no que diz respeito a duas ex-namoradas, que vieram a público acusá-lo de violência na relação.

Agora, voltou a ser detido, tendo sido capturado quando se encontrava no interior de um automóvel na companhia da mulher que terá sido agredida em Agosto. O palácio escusa-se a comentar o sucedido

Borg Høiby, que tinha 4 anos quando a mãe se casou com Haakon, herdeiro da coroa norueguesa, foi criado com os dois irmãos que viriam a nascer, a princesa Ingrid Alexandra, de 20 anos, e o príncipe Sverre Magnus, de 18.

O jovem, ao contrário dos irmãos, não tem qualquer papel público oficial, depois de se ter afastado da agenda real há sete anos, o que explicou recentemente com o facto de ter vivido com doenças mentais durante grande parte da sua vida: “Tenho várias perturbações mentais que significam que, ao longo da minha educação e vida adulta, tive, e continuo a ter, desafios. Durante muito tempo, debati-me com o abuso de substâncias, algo para o qual estive em tratamento no passado.”

De acordo com o jornal norueguês Aftenposten, Borg Høiby não tem acesso à residência da mãe e do padrasto, depois de ter sido responsável por estragos na propriedade.