Depois do cancro de Dave Coulier, de Que Família!, John Stamos solidário

O actor americano John Stamos está a demonstrar o seu apoio ao colega de série e co-estrela Dave Coulier, a propósito do seu diagnóstico de cancro. Nesta segunda-feira, nos perfis de Instagram de ambos, os actores do elenco da sitcom Full House (Que Família!, em Portugal), fizeram uma publicação conjunta, com três fotografias, nas quais ambos parecem estar carecas — Coulier aparece com a cabeça rapada, uma acção para a qual precisou da ajuda de Stamos, e este surge com uma touca a simular uma careca.

Na descrição, partilham uma mensagem carinhosa e engraçada sobre a situação. "Não há nada como usar um boné careca e usar algumas habilidades de photoshop para mostrar algum amor e solidariedade com o meu irmão", escreveu John Stamos para o amigo de longa data. "Estás a lidar com isto com tanta força e positividade — é inspirador. Sei que vais conseguir ultrapassar isto e tenho orgulho em estar ao teu lado em cada passo do caminho", lê-se ainda na legenda das imagens.

Dave Coulier, em entrevista à People, a 13 de Novembro, fala sobre o seu diagnóstico de Linfoma não Hodgkin em estágio três. O actor de 65 anos disse que foi diagnosticado em Outubro, depois de uma infecção respiratória superior que causou um grande inchaço nos seus gânglios linfáticos. À medida que o inchaço aumentava rapidamente, até ficar do tamanho de uma bola de golfe, Coulier recebeu a notícia que mudou a sua vida.

“Esta tem sido uma viagem de montanha-russa muito rápida", afirma. Com o linfoma não Hodgkin, os glóbulos brancos crescem anormalmente, fazendo com que os tumores cresçam por todo o corpo, descreve a Clínica Mayo no seu site. Linfonodos inchados são um sintoma, como Coulier experimentou, assim como dor no peito ou febre. O linfoma de células B — o tipo que o actor tem — é "raro" e "ataca a pele", lê-se na mesma publicação da clínica. Duas semanas após o diagnóstico, começou a quimioterapia e Coulier rapou agora a cabeça como "prevenção".

Quando recebeu a notícia, o colega de elenco John Stamos, com quem Coulier mantém uma ligação há décadas, publicou nas redes sociais uma sequência de fotografias que revelam a amizade dos dois actores.

Embora as aparentes boas intenções por trás da publicação, vários seguidores questionaram a iniciativa de Stamos e o modo como esta passa a mensagem pretendida, avança a Page Six. “A sério, não podias rapar a cabeça?”, comentou uma pessoa. “Uma touca de careca para mostrar solidariedade? Podes simplesmente tirar a touca e voltar a ser 'normal'. Quando as pessoas seguem este caminho, rapam mesmo a cabeça. Não consigo deixar de sentir que estás a usar o diagnóstico do Dave como forma de te tornares mais simpático”, lê-se noutro comentário. “Que gesto tão superficial!", escreveu outro internauta.

Os dois actores tornaram-se conhecidos através da série Que Família!, uma das mais vistas do final dos anos 1980 a nível mundial e que foi transmitida em Portugal, na RTP, a partir do início da década de 1990. Há ainda o spin-off da série, Fuller House, com cinco temporadas lançadas entre 2016 e 2020. Os episódios ainda estão disponíveis na plataforma de streaming Netflix.