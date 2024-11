A sub-região Monção e Melgaço andou sempre de mãos dadas com o Alvarinho?

Questões pertinentes e dúvidas persistentes, respondidas pela jornalista de vinhos Ana Isabel Pereira. Monção e Melgaço foi sempre sinónimo de Alvarinho? Recuemos no tempo, com Luís Cerdeira.

A sub-região de Monção e Melgaço e a sua casta-rainha são hoje a estrela que mais brilha na constelação da Região dos Vinhos Verdes. Mas será que aquele terroir encostado ao rio Minho e à Galiza andou sempre de mãos dadas com o Alvarinho? Recuámos no tempo, com a ajuda do nativo Luís Cerdeira, para sempre ligado à história dessa referência chamada Soalheiro e actualmente focado num projecto de vinhos em nome próprio, onde continua a alimentar a sua paixão pelo Alvarinho e trabalha com o seu filho Manuel, também ele enólogo.

O podcast Consultório de Vinhos é produzido e apresentado por Ana Isabel Pereira, com sonoplastia de Miguel Sousa e locução de Isidro Lisboa.

O Consultório de Vinhos é um podcast do PÚBLICO apoiado pela Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes. A responsabilidade editorial sobre a programação e a produção é do PÚBLICO, independentemente deste apoio.

