É real! Fábio Inácio vai caminhar 8600 quilómetros em cinco continentes

"É real, é muito real!", anunciava Fábio Inácio na véspera de começar uma caminhada de 8600 quilómetros pelos cinco continentes. Iniciou a aventura no Nepal — onde ao 13.º dia já levava mais de 316 quilómetros percorridos —, seguindo-se a Nova Zelândia, os Estados Unidos, Marrocos e Portugal, onde promete completar os quilómetros em falta.

Através da sua conta de Instagram (@walkingaround.pt) é possível seguir não só o seu andamento (um reel por dia, com actualização de quilómetros percorridos, e diversas stories, em formato diário de bordo) como também a contabilidade do crowdfunding que o acompanha na viagem em favor da Rewilding Portugal e "por um Portugal mais selvagem".

Se Fábio Inácio vai percorrer 8.600 quilómetros em menos de um ano — aponta para oito meses e para que o regresso a casa aconteça até Julho para que possa celebrar o seu 40.º aniversário junto dos seus —, o caminhante espera recolher pelo menos 8600 euros no mesmo período de tempo. "Para conseguir alcançar esse valor, preciso da ajuda de todas as pessoas que gostam de caminhar e da natureza", desafia o aventureiro, que em 2019 caminhou 4.300 quilómetros por um trilho nos Estados Unidos, o chamado Pacific Crest Trail que liga a fronteira do Canadá ao México. "Desta vez, decidi caminhar o dobro."

Deverá chegar quase aos 500 quilómetros nesta primeira etapa para depois voar para a Nova Zelândia em Dezembro. Vai aí realizar o Te Araroa, um trilho de três mil quilómetros que passa por duas ilhas do país. Passará lá três meses, a realizar cerca de 40 quilómetros por dia. Existem depois duas hipóteses: ou passa mais um mês na Patagónia chilena ou segue para os EUA. Segue-se o continente africano onde irá caminhar na cordilheira do Atlas, em Marrocos, antes do regresso a Portugal.

Até lá, vale a pena seguir Fábio Inácio — que lança vários episódios de podcast em que conta ao detalhe a experiência que está a viver.