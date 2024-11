EUA: empresa propõe cruzeiro de quatro anos para quem quer “saltar” Trump

É um "Skip Forward", que é como quem diz um salto em frente. Ou, no caso, por cima da presidência de Donald Trump. É o mote publicitário de uma nova proposta da empresa Villa Vie Residences, que, sendo especialista em cruzeiros de longa (longuíssima) duração, especialmente direccionados a reformados e trabalhadores nómadas, ainda este ano se viu envolvida num desaire, com um destes cruzeiros parado durante meses.

A proposta actualizada, com os resultados das eleições presidenciais norte-americanas em vista, insere-se no programa Tour La Vie, que abrange cruzeiros residenciais com flexibilização de tempo — é possível, lá está, prolongá-los até quatro anos, o tempo que Trump deverá estar no poder (embora, aparentemente, ambicione prolongar a estadia, assim seja alterada a Constituição). Em comunicado, a empresa não refere directamente as eleições, a presidência, nem muito menos Trump; mas faz-se ao jogo com os nomes e duração dos programas (um deles refere as próximas eleições intercalares norte-americanas e o de quatro anos é um convite óbvio a "saltar" o tempo da presidência).

O longo cruzeiro permite "saltar" Trump e, cereja no bolo, visitar mais de 400 portos e 140 países, assim haja orçamento. "Criámos esta campanha de marketing antes mesmo de sabermos quem iria ganhar", admitiu o chefe da Villa Vie, Mikael Petterson, à revista Newsweek. "Queríamos dar às pessoas que se sentem ameaçadas uma forma de sair”, já que, naturalmente, "independentemente de quem ganhasse, metade da população ficaria perturbada".

No site da empresa surgem várias propostas, à medida dos sentimentos para com a situação política e a carteira. Pode escolher-se desde 75 mil euros em camarote single pelo "Escape from Reality" ("Fugas à realidade", 1 ano), passando por "Mid-term Selection" ("Selecção eleições intercalares", 2 anos) e "Everywhere but Home" ("Em qualquer lado, menos em casa", 3 anos) e até aos 240 mil euros pelo "Skip Forward" ("Salto em frente", 4 anos) — esta última hipótese é a que dá gás à campanha de marketing (com companhia, em camarote duplo, fica por 300 mil por pessoa).

Foto O Odyssey a navegar dr

A viagem deve passar por largas temporadas nas Caraíbas e América do Sul, além de estadias especiais de alguns dias ou semanas pelo Rio a tempo do Carnaval ou rumo à Antárctida.

A empresa Villa Vie, sedeada na Florida, lançou ao mar este ano o navio Odyssey, precisamente para uma viagem de quatro anos, mas problemas, como os resumidos aqui pela CNN, com a embarcação levaram a que estivesse parada quatro meses em Belfast (Irlanda), com os passageiros a bordo, a queixarem-se e muitos a desistirem do que esperaram ser a viagem das suas vidas. Uma odisseia que por fim, como relatou o britânico The Guardian, se fez ao mar no mês passado, com "600 residentes", segundo a companhia, e escalas previstas nos sete continentes. Logo nos primeiros dias, passou por Portugal, Lisboa e Portimão incluídos. Tempo de duração total previsto: 15 anos. Um verdadeiro salto no tempo, pelo menos para alguns.