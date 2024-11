Prémio salarial é maior para licenciados em informática, saúde e matemática

Estudo do Centro de Planeamento e Avaliação de Políticas Públicas (Planapp) dá conta de um recuo de 47% para 40% do prémio salarial associado à licenciatura.

A Informática, a Matemática, a Saúde e o Direito são as licenciaturas mais valorizadas no mercado de trabalho português, tendo associado um prémio salarial que, em 2021, ultrapassava os 50%, enquanto a Arquitectura, a Agricultura ou os Serviços de Segurança continuavam a ser as áreas menos valorizadas. Esta é uma das conclusões do estudo elaborado pelo Centro de Planeamento e Avaliação de Políticas Públicas (Planapp), que dá conta de um recuo do prémio salarial associado à licenciatura, passando de 47%, em 2010, para 40%, em 2021.