Gyökeres “esmaga” Fernando Santos e Azerbaijão desce à Liga dos últimos

Viktor Gyökeres, avançado do Sporting, marcou nesta terça-feira quatro golos na goleada (6-0) da Suécia sobre o Azerbaijão, resultado que confirmou a despromoção da equipa de Fernando Santos à Liga D, a última divisão, da Liga das Nações de futebol.

Em Solna, nos arredores de Estocolmo, Gyökeres reforçou ainda mais o incrível início de temporada que está a viver e, entre jogos pelo Sporting e pela selecção sueca, chegou aos 32 golos em 2024/25, quando ainda decorre Novembro.

Desta vez, a vítima do sueco, de 26 anos, foi o Azerbaijão, de Fernando Santos, que precisava de um milagre em terras escandinavas para fugir à descida de divisão.

Na sexta e última jornada do grupo C1 da Liga das Nações, Gyökeres fez o primeiro "póquer" pelo seu país, com remates certeiros aos 26, 37, 58 e 70 minutos, com Kulusevski a assinar também um "bis", numa partida em que a Suécia já entrou em campo com a subida directa à Liga B assegurada.

Na sua primeira experiência no Azerbaijão, Fernando Santos, campeão europeu com Portugal em 2016 e vencedor da própria Liga das Nações em 2019, acaba a campanha com apenas um ponto e com a despromoção à última divisão, na qual dificilmente ganhará competitividade e experiência perante selecções como Andorra e Liechtenstein.

Santos, de 70 anos, assumiu o cargo de seleccionador do Azerbaijão no verão deste ano, com responsabilidades igualmente pelo desenvolvimento do futebol no país, tendo como principal objectivo a presença no Europeu de 2028, já que os azerbaijanos nunca estiveram numa fase final de uma grande competição.