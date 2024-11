Universidade de Évora ouve alunos antes de decidir caso do professor acusado de assédio

A Universidade de Évora está ainda a analisar o caso do professor afastado da Escola Luiz Villa Boas — Hot Clube de Portugal após uma queixa de assédio por parte de uma aluna, informou o departamento de comunicação da instituição pública de ensino ao PÚBLICO. No processo de decisão estão a ser ouvidos os alunos da universidade alentejana. O professor em causa pôs o cargo de director da Associação de Jazz de Leiria (AJL) à disposição, mas a direcção à qual preside decidiu mantê-lo, como informou segunda-feira a entidade — da qual dependem Escola de Jazz de Leiria e a Orquestra de Jazz de Leiria, onde o docente é director pedagógico e artístico, respectivamente.

“A reitora da Universidade de Évora está a falar com os estudantes antes de tomar uma decisão”, disse ao PÚBLICO, segunda-feira ao final do dia, a Universidade de Évora. A universidade dissera ao PÚBLICO na sexta-feira passada que "não tinha qualquer conhecimento desta situação até agora", referindo-se às circunstâncias de saída do docente do Hot Clube de Portugal.

A instituição de ensino acrescenta agora que, já não tendo existido queixas formais até ao final da semana passada, agora e “até ao momento, não houve [novas] denúncias”. A reitora Hermínia Vasconcelos Vilar está então em processo de auscultação dos alunos e de avaliação da posição do professor em causa na universidade.

O PÚBLICO questionou segunda-feira a instituição sobre se após o noticiário que visou o professor convidado do seu Departamento de Música nos últimos dias, confirmando o motivo da saída deste do Hot Clube no ano lectivo de 2021/2022 e dando conta de testemunhos de antigas alunas, estudantes da escola de música sita no mesmo edifício que a escola do Hot Clube, como foi o caso no PÚBLICO, e das declarações do do então director pedagógico da escola do Hot, Bruno Santos, ao semanário Expresso.

Segunda-feira, num comunicado publicado na rede social Facebook, a AJL informava que se tinha reunido com o visado e foram “prestados todos os esclarecimentos solicitados”, sendo que “a maioria deliberou pela não destituição do presidente”. O director da AJL é o segundo nome mais visado pelas queixas organizadas informalmente pela rede criada nas últimas duas semanas, que brotou da acusação de violação da DJ Liliana Cunha contra o antigo professor do Hot Clube João Pedro Coelho (a música nunca foi aluna do pianista, que nega as acusações, e conheceu-o fora do meio escolar) e acendeu um rastilho de denúncias sobre o assédio no meio musical português, com foco no jazz.

As queixas feitas ao colectivo são espelhadas por depoimentos dados a vários jornais e extravasam, ao contrário do que consta do comunicado da AJL, “publicações individuais nas redes sociais” que terão dado azo à situação do professor em causa. O PÚBLICO consultou trocas de mensagens entre o músico e então professor do Hot Clube e suas alunas ou estudantes da Academia Nacional Superior de Orquestra – Metropolitana, que funciona no mesmo edifício que a escola do Hot Clube, por exemplo, que o professor frequentava até ao final do ano lectivo de 2022.

A Escola de Jazz de Leiria é fundada em 2023, tendo o professor e músico como director pedagógico. Em 2019, o professor é convidado a leccionar no Departamento de Música da Universidade de Évora e, segundo a instituição, anos mais tarde não terá dado conhecimento da queixa que levou ao seu afastamento da conceituada escola lisboeta. O PÚBLICO sabe, por fontes próximas da recolha de denúncias e ex-alunos do Hot Clube, que estas denúncias são uma amostra de um número maior de casos de assédio insistente por mensagens a alunas das instituições, bem como que existe descontentamento com a gestão do processo que envolve o professor em parte da comunidade estudantil tanto de Évora quanto de Leiria.

A direcção da AJL “condena, veementemente, os alegados comportamentos denunciados na comunicação social e reitera que é nos tribunais que tais actos devem ser julgados”, escreveu segunda-feira em comunicado. Promete encaminhar “de imediato, para a justiça, todos os casos de assédio ou outros de que tome conhecimento” embora para já não haja qualquer denúncia a registar.

Na semana passada, o professor e vibrafonista Paulo Santo, também docente da Escola Luiz Villa Boas — Hot Clube de Portugal, comunicou via Instagram que abandonava o seu cargo de vogal da direcção da AJL. “Não me revendo na posição que a Associação Jazz de Leiria adoptou, sinto-me obrigado a cessar todas as minhas funções para com esta entidade”, o que envolve também deixar de ser músico da OJL e de leccionar na EJL.

O PÚBLICO questionou o professor em causa, que remetera para depois do fim-de-semana quaisquer esclarecimentos, e não obteve resposta até à data de publicação desta notícia.