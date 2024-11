A Teacher’s Gift, de Artur Ribeiro, premiado no Festival de Cinema de Birmingham

O filme A Teacher's Gift, um projecto indo-britânico realizado por Artur Ribeiro, foi premiado no Festival de Cinema de Birmingham, que terminou no domingo no Reino Unido.

De acordo com a lista de premiados, A Teacher's Gift venceu o prémio de melhor longa-metragem, embora estivesse nomeado também para os prémios de melhor actor, para a interpretação de Rajdeep Choudhury, e de melhor banda sonora original, composta pelo músico português Nuno Côrte-Real.

A Teacher's Gift, que se estreou no Festival de Cinema de Birmingham, é uma produção da London UK Films, com argumento de Rajdeep Choudhury, Will Parry e Artur Ribeiro, tendo sido rodado em 2023 no Reino Unido e na Índia.

O filme, em língua inglesa, conta a história de Rohan, "um indiano que vive remediado em Londres, ensinando a língua hindi a seniores, mas finge ter uma vida de sucesso e desafogo financeiro". Por isso, é escolhido para um casamento arranjado com a filha de um milionário de Mumbai, que cedo perceberá que Rohan esconde algo do seu passado", refere a sinopse

O elenco inclui actores indianos, ingleses e portugueses, com a presença de Virgílio Castelo, Paula Lobo Antunes, Luís Filipe Eusébio, Marta Carvalho, Raquel Cipriano, Hugo Lami e Adriana Faria. A direcção de fotografia é de Luís Branquinho.

Quando o filme foi seleccionado para o festival britânico, Artur Ribeiro contou à agência Lusa que chegou a este projecto numa fase em que pôde participar na reescrita do argumento, a partir de uma ideia de Rajdeep Choudhury, depois de a produtora ter conhecido o seu trabalho no filme Terra Nova (2020).

"Quando procuravam realizadores e começámos a falar, como eu também sou argumentista levantei questões sobre o guião e acabei envolvido, embora a premissa seja do Rajdeep", disse.

Sobre a sua participação neste projecto, Artur Ribeiro afirmou que correspondeu a uma "vontade de explorar outras cinematografias".

"Vivi nos Estados Unidos e em Londres. Isto acaba por surgir pela experiência que vivi em Londres, e pelas pessoas que conheci. Sempre tive um interesse internacional e não hesitei em lançar-me nesta aventura quando ela surgiu", explicou.

As séries Teorias da Conspiração, Um Lugar Para Viver, a telenovela Belmonte e a peça Onde Estavas Quando Criei o Mundo?, encenada por João Mota, são algumas das obras assinadas ou co-assinadas por Artur Ribeiro.